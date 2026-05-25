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Fundação Getúlio Vargas

Confiança do Consumidor cai 0,3 ponto em maio ante abril, para 88,8 pontos, afirma FGV

Em maio, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 0,8 ponto, para 86,1 pontos, maior nível desde dezembro de 2014. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 1,0 ponto, para 91,3 pontos

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Confiança do Consumidor cai 0,3 ponto em maio ante abril, para 88,8 pontos, afirma FGVConfiança do Consumidor cai 0,3 ponto em maio ante abril, para 88,8 pontos, afirma FGV - Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 0,3 ponto em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, após duas altas consecutivas, para 88,8 pontos, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta segunda-feira, 25.

Em médias móveis trimestrais, o índice aumentou 0,9 ponto.

"Após dois meses de alta, a confiança do consumidor recua moderadamente num movimento de acomodação. A queda foi influenciada pela revisão das expectativas para os próximos meses combinada com uma avaliação ainda favorável sobre o presente, que levou o indicador que mede a percepção sobre a situação corrente a manter o maior nível desde final de 2014", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

Em maio, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 0,8 ponto, para 86,1 pontos, maior nível desde dezembro de 2014. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 1,0 ponto, para 91,3 pontos.

"Entre as faixas de renda, consumidores que recebem até R$ 4 800,00 sinalizam uma piora das expectativas futuras, indicando maior sensibilidade desse grupo às incertezas do cenário econômico. O resultado de maio da Sondagem reforça um cenário de manutenção das condições econômicas atuais, mas com maior cautela em relação à trajetória dos próximos meses", completou Gouveia.

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Dentro do IE, o indicador de situação econômica local futura recuou 2,6 pontos, para 102,9 pontos; o componente de situação financeira futura da família caiu 0,9 ponto, para 89,4 pontos; e o item compras previstas de bens duráveis avançou 0,5 ponto, para 83,0 pontos.

No ISA, a situação econômica local atual subiu 0,8 ponto, para 95,8 pontos; e a situação financeira atual da família aumentou 0,7 ponto, para 76,7 pontos, maior nível desde fevereiro de 2020

Entre as faixas de renda, o ICC das famílias que recebem até R$ 2.100 expandiu 0,4 ponto em maio; no grupo com renda entre R$ 2 100,01 e R$ 4.800,00 queda de 0,9 ponto; na faixa entre R$ 4 800,01 e R$ 9.600,00, o indicador cresceu 0,8 ponto; e acima de R$ 9.600,01, aumento de 0,4 ponto.

A coleta de dados para a edição de maio foi realizada entre 4 e 20 do mês.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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