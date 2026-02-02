A- A+

JANEIRO Confiança do consumidor no Brasil sobe em janeiro a 55,1, acima da média global, diz Ipsos Em janeiro o País ocupou o sexto maior índice de confiança entre os 30 países estudados

O índice de confiança do consumidor medido pela Ipsos, com base em dados de 30 países, subiu 2 pontos em dezembro, para 55,1 pontos no Brasil, acima da média global que alcançou 49,9 pontos.

"O avanço é sustentado pela melhora expressiva no subíndice de emprego, que sugere um início de ano marcado por maior percepção de estabilidade no mercado de trabalho e por uma leitura mais positiva em relação às condições futuras da economia", afirma o líder do cluster de Experiência da Ipsos, Rafael Lindemeyer, em nota.

Em janeiro o Brasil ocupou o sexto maior índice de confiança entre os 30 países estudados, ante nono maior no mês de dezembro Assim, fica à frente de economias como México e Estados Unidos e assume a liderança em confiança do consumidor nas Américas.

No contexto global, o início de 2026 sugere um consumidor um pouco mais confiante, considerando alta de 0,5 ponto na margem, mas longe de um cenário de recuperação robusta, segundo a Ipsos.

"A melhora observada neste começo de ano aponta para um ajuste gradual de expectativas, sustentado por sinais positivos no mercado de trabalho e por uma leitura menos negativa do futuro imediato, mas ainda com menos da metade dos países com indicador acima da linha de neutralidade", pondera Lindemeyer.

