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COMÉRCIO Confiança do consumidor recua 1,2 ponto em novembro ante outubro, para 83,5 pontos, diz FGV Com o recuo, índice chega ao menor nível desde agosto de 2022

A confiança do consumidor caiu 1,2 ponto em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou para 83,5 pontos, menor nível desde agosto de 2022. Em médias móveis trimestrais, o indicador cedeu 0,4 ponto, para 84,1 pontos.

"A queda da confiança em novembro levou o ICC para o menor patamar desde agosto de 2022. A piora na percepção sobre o presente teve maior influência no quesito que mede a situação financeira da família, sugerindo que o aperto no orçamento continua sendo um grande desafio. Na ótica das expectativas, a queda ficou concentrada no indicador sobre a situação econômica nos próximos meses, que tende a ter relação com a piora das previsões no período pós-eleitoral", afirmou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE, em nota.

Segundo ele, para que a confiança volte a subir, é fundamental uma melhora nas condições financeiras das famílias, com aumento da renda e redução do endividamento, além de uma reversão da tendência sobre a economia brasileira no médio e longo prazo.

Em novembro, o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 1,5 ponto, para 79,9 pontos, menor patamar desde fevereiro de 2025 (79,4 pontos). O Índice de Expectativas (IE) caiu 1,1 ponto, para 86,9 pontos.

Entre os componentes do ISA, o indicador que mede a situação financeira atual das famílias recuou 2,1 pontos, para 69,2 pontos, permanecendo abaixo dos 70 pontos e atingindo o menor nível desde fevereiro de 2025 (68,6 pontos). Já o indicador de situação econômica local atual caiu 0,9 ponto, para 90,9 pontos, também no menor patamar desde fevereiro de 2025 (90,5 pontos).

Entre os componentes do IE, o indicador de situação econômica local futura teve queda de 4,7 pontos, para 99 pontos, menor nível desde agosto de 2025 (97,3 pontos). Em sentido contrário, o indicador de compras previstas de bens duráveis avançou 1,5 ponto, para 77 pontos, enquanto o indicador de situação financeira futura das famílias subiu 0,2 ponto, para 87,1 pontos, registrando a terceira alta consecutiva.

A análise por faixa de renda mostra que a confiança subiu entre as famílias com renda mensal de até R$ 4.800,00 e recuou nos dois grupos de maior rendimento. Entre os consumidores com renda de até R$ 2.100,00, houve alta de 1 ponto, para 84,7 pontos. No grupo com renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00, o indicador avançou 1,2 ponto, para 84,8 pontos.

Já entre as famílias com renda de R$ 4.800,01 a R$ 9.600,00, a confiança caiu 2 pontos, para 81,3 pontos. No grupo com renda acima de R$ 9.600,01, houve recuo de 3,6 pontos, para 86,7 pontos.

A Sondagem do Consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 18 de novembro.

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