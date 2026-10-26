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Mercado Financeiro Confiança do consumidor sobe 0,5 ponto em outubro ante setembro, mostra FGV Componente que mede as perspectivas sobre as finanças familiares nos próximos meses teve alta de 3,0 pontos em outubro, para 86,9 pontos

A confiança do consumidor avançou 0,5 ponto em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 26, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 84,7 pontos, retornando ao mesmo nível de agosto. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,2 ponto, para 84,5 pontos.

"Depois de cinco quedas consecutivas, a confiança dos consumidores volta a subir. Ainda é preciso cautela com o resultado do mês dado que ele apenas compensa a queda observada no mês passado e o nível do ICC se mantém em terreno de pessimismo. Além disso, a influência para alta em outubro foi concentrada nos indicadores de expectativas, com piora na percepção sobre o momento presente. O cenário das condições financeiras das famílias, com alto endividamento e inadimplência, parece ser um limitador para continuidade do avanço da confiança dos consumidores no último trimestre do ano", afirma Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 2,6 pontos, para 81,4 pontos, o menor nível desde março de 2025 (81,2 pontos). O Índice de Expectativas (IE) subiu 2,8 pontos, para 88,0 pontos.

O componente que mede as perspectivas sobre as finanças familiares nos próximos meses teve alta de 3,0 pontos em outubro, para 86,9 pontos. O item que mede o grau de otimismo com a situação econômica geral avançou 1,7 ponto, para 103,7 pontos. A intenção de compras de bens duráveis subiu 3,2 pontos, para 75,5 pontos.

Na avaliação sobre o momento atual, o item que mede as finanças familiares teve queda de 3,1 pontos, para 71,3 pontos, enquanto a satisfação sobre a situação econômica local do consumidor caiu 2,2 pontos, para 91,8 pontos.

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