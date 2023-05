A- A+

Empresários Confiança do empresário do comércio em Pernambuco atinge nível mais baixo desde agosto de 2021 AS queda do nível aconteceu pelo sexto mês seguido

No mês de maio de 2023, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) em Pernambuco registrou o seu menor valor desde agosto de 2021, atingindo 108,2 pontos, em comparação com os 108,8 pontos alcançados pelo Brasil. Essa constatação foi revelada pelo recorte local realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), com base na pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O estudo também apontou que, pela primeira vez em oito meses, o indicador estadual ficou abaixo do nacional, registrando uma redução de 4,5% em relação ao mês anterior e uma queda de 2,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Quando se compara o acumulado em 12 meses entre Pernambuco e o Brasil, o estado tem uma ligeira vantagem de 1,9%.

No mês de maio, o ICEC destaca que os empresários dos segmentos de semiduráveis (roupas e calçados) e duráveis (geladeira, máquina de lavar, fogão, etc.) estão pessimistas em relação às condições econômicas atuais do Brasil.

Além disso, 64% dos comerciantes de bens duráveis (geladeiras, fogões, máquinas de lavar e televisões) afirmaram que as condições atuais do setor pioraram um pouco ou pioraram muito. Esse pessimismo pode ser reflexo tanto da inflação dos eletrodomésticos quanto da taxa básica de juros do Banco Central, que afetam o consumo. Os bens duráveis, que possuem preços mais elevados, pesam mais no orçamento das famílias, o que requer acesso a modalidades de parcelamento das compras, como crediários e cartões de crédito.

Atualmente, a taxa básica de juros da economia, a Selic, está em 13,75% estabelecida pelo Banco Central, resultando em taxas de juros mais altas para os consumidores. O contexto se torna ainda menos favorável devido ao fato de a inflação dos eletrodomésticos (7,1%), medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos doze meses, ter superado a média estadual (3,5%) e nacional (4,1%) do IPCA no mesmo período. Por esse motivo, cerca de metade dos comerciantes de bens duráveis esperam investimentos menores nos próximos meses.

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, mencionou que os dados do Boletim Focus desta semana mostraram uma perspectiva mais positiva em relação à inflação, com uma queda prevista para 5,8% no final de 2023 e um crescimento de 1,2% no PIB em comparação ao ano anterior. Portanto, é possível que esse cenário de pessimismo se reverta nos próximos meses, caso haja uma redução sustentada da inflação e uma diminuição da taxa de juros.

A pesquisa

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), elaborado pela CNC e publicado na última quarta-feira (24/05), recebeu um recorte especial para o estado de Pernambuco pela Fecomércio-PE. A sondagem do ICEC tem como objetivo medir o nível de confiança dos empresários e as tendências das ações empresariais no setor varejista, como a propensão a investir e contratar funcionários.

Além disso, a pesquisa avalia a percepção empresarial em relação às condições atuais e futuras de suas empresas e da economia. Os dados foram obtidos junto a 335 empresas da capital pernambucana. O índice 100 marca a fronteira entre a insatisfação e a satisfação do empresário, ou seja, valores abaixo de 100 indicam pessimismo, enquanto valores acima de 100 indicam otimismo por parte dos empresários.

O ICEC é um indicador que antecede o comportamento dos empresários do comércio, fornecendo informações complementares para a tomada de decisão dos empresários, acompanhamento do setor e planejamento público e privado.

