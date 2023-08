Confiança dos Empresários do Comércio avança em julho

A- A+

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC/CNC) continua em crescimento no mês de julho de 2023. Os dados de inflação têm influenciado as expectativas dos empresários, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE registrando uma inflação acumulada de 3,16% no Brasil e 2,47% em Recife nos últimos 12 meses. Esse resultado sinaliza uma melhora no poder de consumo, especialmente entre famílias de renda mais baixa.

De acordo com a pesquisa, 57,2% dos comerciantes de bens não duráveis, como alimentos, bebidas, combustíveis e medicamentos, relatam uma melhoria nas condições atuais do setor em julho. Esse otimismo acompanha a boa expectativa de consumo revelada pela pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da CNC.

Os gestores de empresas menores, com até 50 funcionários, também demonstram um viés positivo em relação à contratação de colaboradores nos próximos meses, com aproximadamente 60,1% deles planejando aumentar o quadro de empregados. O setor de semiduráveis (vestuários, calçados, perfumes) se destaca, com 66,7% dos empresários acreditando que vão empregar mais nos próximos meses.

Por outro lado, os grupos de atividades que comercializam bens duráveis (geladeira, máquina de lavar, fogão etc.) estão pessimistas em relação às condições atuais da economia brasileira em julho. Esse sentimento é influenciado pelo alto valor do crédito ao consumidor e pelo grau de endividamento das famílias, conforme revelado na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC).

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, destaca que os dados do ICEC de julho mostram uma retomada do otimismo entre os empresários do comércio em Pernambuco. A perspectiva de redução da taxa Selic em agosto contribui para a expectativa positiva no setor varejista. Além disso, o segmento de semiduráveis é o mais propenso a contratar funcionários nos próximos meses, enquanto os bens não duráveis são os mais dispostos a investir.

A pesquisa foi elaborada pela CNC e recebeu um recorte especial para o estado de Pernambuco, realizado pela Fecomércio-PE. O ICEC visa mensurar o nível de confiança dos empresários e suas tendências de ações empresariais no segmento do varejo, incluindo a propensão para investir e contratar funcionários. Os dados são obtidos a partir de 335 empresas da capital pernambucana. O índice 100 é a linha de corte entre o pessimismo e o otimismo dos empresários, sendo abaixo de 100 pontos indicando pessimismo e acima de 100 pontos indicando otimismo. O ICEC é um indicador antecedente do comportamento dos empresários do comércio, oferecendo informações relevantes para tomada de decisão, acompanhamento do setor e planejamento público e privado.

