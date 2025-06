A- A+

Folha Conteúdo Confiança, identidade e autoestima: São João desperta emoções e a sua "Energia de Cheirosa" Das mais importantes do Nordeste, a festa gera sentimentos especiais no público e ativa os sentidos das mais diversas maneiras

Junho é tempo de festejar no Nordeste. São João combina com o que há de melhor na região. Das comidas à música, tudo é demais quando o assunto é expressão. Tradição e novidade se juntam em um casamento de quadrilha embalado por diversos ritmos. Não à toa, em 2023, a festa foi reconhecida como manifestação da cultura nacional.

Gigante em tamanho e identidade, a ocasião exige produções e atitudes que celebrem a confiança na cultura, nos afetos e, por que não, na autoestima e nos sentidos. Em Pernambuco, é de lei: juntar as pessoas queridas e achar um lugar para curtir os dias de agito. Não é raro que Caruaru, no Agreste do estado, seja escolhida.

Tem coisa melhor do que se sentir totalmente confiante e poderosa, marcando presença com seu cheiro por onde passa e chegar arrasando ao show do seu artista preferido? A receita é infalível. Só resta se inspirar na musa Ivete Sangalo, que apareceu no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga “decidida, bonita e cheirosa”, com a autoestima lá em cima.

No São João, tudo se potencializa, e já faz parte do nosso DNA essa festa que brilha de tão bonita. Parece que a música, as comidas, as bandeirinhas, tudo reativa dentro da gente sentimentos que têm o poder de unir pessoas e gerar pertencimento.

Se a nossa visão é surpreendida com tantas belezas, o olfato, dos sentidos mais importantes para as nossas emoções, é colocado para trabalhar bastante. É impossível não se conectar com a festa ao sentir o cheiro das fogueiras, do milho assando, daquele bolo saindo do forno, do espetinho na churrasqueira. No que depender de LUX, do grupo Unilever, a festa em Caruaru vai ganhar mais cheirinhos marcantes.

Patrocinadora do evento na cidade, a marca convidou Ivete Sangalo para estrelar uma campanha não só especial, mas extremamente perfumada. A baiana transformou a sua “Energia de Gostosa” em “Energia de Cheirosa” em um forró contagiante para celebrar e valorizar a mulher nordestina.

“Estamos muito felizes em participar do São João de Caruaru, uma das maiores festas do Brasil, levando a Energia de Cheirosa de LUX Botanicals e da Veveta para a festa. O Nordeste é uma região super relevante para a marca, com uma cultura rica, diversa e cheia de encantos. Esse é o segundo ano no qual LUX Botanicals participa das comemorações de São João, reforçando a conexão da marca com a música, a cultura, a moda... Todas as paixões das nossas consumidoras.” destaca Andreza Graner, diretora de Marketing da Unilever Brasil.

Brindes, brincadeiras e muito cheiro bom

Além da força da própria Ivete, que abriu o São João de Caruaru, LUX leva ações que prometem encantar o público nos dias de festa.

Quem não gosta de um bom brinde? Se for cheiroso, melhor ainda. A marca montou o “Recanto das Cheirosas”, na Estação Ferroviária, um espaço interativo que oferecerá mimos da linha LUX Botanicals ao público. As fragrâncias são intensas e duradouras, fortes como as mulheres do Nordeste. Dá para sentir o cheirinho bom no meio da multidão, do começo ao fim da festa.

No local, a diversão é garantida, com roleta e jogo de argolas. E ainda tem espaço para close: um cantinho para fazer fotos profissionais, o “Momento Musa”. Isso, sim, é valorizar uma produção. Ou seja: se você gosta de brindes, cheiro bom e quer aquela foto bonita, não deixa de passar no "Recanto das Cheirosas”.

Nordeste é cultura e poder

E não para por aí. LUX mergulhou fundo na cultura nordestina e até as embalagens dos produtos ganharam poder.

Elementos característicos das artes produzidas por gente que tem o dom de fazer coisa bonita, como chita, couro, renda e bordado, ganharam os rótulos dos sabonetes. A “Energia de Cheirosa” também é cultura e estética, grandes poderes da região Nordeste.

Cada fragrância representa um traço da personalidade das “cheirosas”: Orquídea Negra homenageia a mulher arretada; Buquê de Jasmim traduz a delicadeza da dengosa; Rosas Francesas destaca o charme da mulher com borogodó; e Lavanda ressalta sua graciosidade.

Carro, viagem, dinheiro

Acredite se quiser, ainda tem mais: LUX vai garantir para as cheirosas, até 14 de julho, prêmios como um 1 carro 0KM, 1 viagem semanal por semana e até R$ 500 todos os dias (pagos em carteira digital). Basta ir às compras e ficar muito cheirosa: a cada R$ 10 em produtos Lux adquiridos no mesmo cupom fiscal, é possível cadastrar-se no site e concorrer. Participe de 19.5.25 a 14.7.25. Consulte regulamentos completos e Certificados de Autorização em www.promo.lux.com.br.

