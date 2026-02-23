Confiantes de que na próxima reunião do Copom começa a redução da taxa de juros, diz Alckmin
Alckmin citou a apreciação do real e a desinflação dos alimentos ao justificar a expectativa de queda dos juros, já indicada, inclusive, pelo próprio Copom
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira (23) que o governo confia no início do ciclo de cortes dos juros de referência, a Selic, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 17 e 18 de março.
"Estamos confiantes que na próxima reunião do Copom comece a redução da taxa de juros", disse Alckmin durante reunião com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
Alckmin citou a apreciação do real e a desinflação dos alimentos ao justificar a expectativa de queda dos juros, já indicada, inclusive, pelo próprio Copom.
Leia também
• Taxas de juros têm forte recuo com veto a tarifas dos EUA pela Suprema Corte do país
• Taxas de juros fecham de lado, apesar de alta do dólar e dos rendimentos dos Treasuries
• Juros registram viés de baixa, seguindo dólar antes de Focus e ata do Fed
Aos empresários da indústria, Alckmin disse também que o ministério trabalha para levantar mais recursos ao programa de depreciação acelerada, que visa estimular investimentos em máquinas e equipamentos.
Em outra frente, frisou, há um esforço para aumentar os financiamentos a juros de um dígito para bens de capital, para volume superior aos R$ 12 bilhões oferecidos no ano passado na linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).