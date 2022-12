A- A+

Retrospectiva Confira 10 fatos que marcaram a economia em 2022 Economia foi marcada no Estado por voltada da autonomia de Suape, chegada do 5G, concessão do Centro de Convenções, limitação do ICMS sobre os combustíveis, entre outros acontecimentos

A economia foi sacudida em 2022 pela disparada nos preços. A gasolina chegou a custar em média, em junho deste ano, R$7,39 o litro, segundo a ANP, motivadas pela alta do dólar e do petróleo e pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Para conter a escalada, o governo limitou impostos cobrados na gasolina, diesel e gás de cozinha. Os preços dos combustíveis baixaram e provocaram uma deflação. A questão é que a queda não foi sentida pela população, pois a inflação dos alimentos pesou no orçamento das famílias.

Mas o ano também trouxe boas notícias. O avanço da vacinação contra a covid-19 permitiu a reabertura da economia e a volta das atividades econômicas. Em Pernambuco, a retomada da autonomia do Porto de Suape abriu as portas para mais negócios no complexo portuário, e a concessão do Centro de Convenções vai permitir que o Estado amplie sua capacidade de atração de eventos.

1 - Autonomia do Porto de Suape é retomada

Em outubro de 2022 o governo de Pernambuco deu um grande passo para alavancar a economia do Estado. A autonomia do Porto de Suape foi retomada após quase 10 anos e devolve toda a operação para o Estado, enquanto a política portuária do País e o planejamento do setor ficam a cargo do governo federal. A autonomia vai dar mais celeridade aos processos, tornando Suape um porto ainda mais competitivo para atrair empresas e novas cargas, permitindo ainda acessar novos arrendamentos.

Complexo Industrial Portuário de Suape | Foto: Rafael Medeiros/Suape

2 - Consórcio mineiro vence leilão para administrar o Centro de Convenções de Pernambuco

Em agosto, o Centro de Convenções de Pernambuco foi concedido para o consórcio mineiro Cid Convenções, após leilão realizado na B3 - a Bolsa de Valores -, em São Paulo. O valor do contrato é de mais de R$ 580 milhões, a serem investidos pela concessionária no período de 35 anos. O Grupo Cid será responsável pela administração, operação e manutenção do local. A assinatura do contrato aconteceu no final de outubro.

Centro de Convenções de Pernambuco | Foto: Jedson Nobre

3 - Com o avanço da vacinação contra covid, atividades econômicas foram liberadas em Pernambuco

Depois da avaliação do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, o governo do Estado passou a permitir os serviços de alimentação, cinemas, teatros, circos e museus para operar em 100% da sua capacidade, na metade de março de 2022. Em relação a realização de eventos, como shows, festas e torcidas nos estádios e competições em geral, a capacidade de ocupar 100% do local só foi liberada no final de março. A decisão foi baseada nos dados que registraram a queda nos índices da doença.

Eventos foram um dos setores beneficiados com o avanço da Vacinação | Foto: Gabriel Na Foto

4 - Saque calamidade para vítimas das chuvas

Em junho, foi liberada a solicitação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para trabalhadores da cidade do Recife. A Caixa anunciou a medida e informou que a liberação é decorrente das fortes chuvas que atingiram a cidade no final de maio. Os moradores das áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, puderam solicitar o saque até o final de agosto. O valor máximo para retirada foi de R$ 6.220.

Saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) beneficiou os trabalhadores recifenses | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

5 - Sinal de 5G é ativado em Pernambuco

O 5G foi ativado em Pernambuco. Começando por Recife, no mês de setembro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou que as prestadoras de telefonia que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação de 5G, ativassem as estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel. O fornecimento do sinal é de responsabilidade das operadoras Claro, TIM e Vivo. O serviço também será ampliado para as cidades de Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana do Recife, em janeiro de 2023.

TIM foi a primeira operadora que levou o 5G para todos os bairros do Recife | Foto: Brenda Alcântara/Divulgação

6 - PIB do Brasil deve chegar a 2,8% em 2022. País perde representatividade mundial

O Brasil vem perdendo representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) mundial desde 1980. Na época, o PIB brasileiro representava 4,3% do mundial. Este número foi caindo, passando por 3,6% em 1990, 3,1% em 2000, 2,4% em 2020 e, agora, 2,3% em 2022. O desempenho do Brasil está desenvolvendo abaixo da média de outras nações e isso faz com que o país perca força, década após década. No 3º trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, o Brasil cresceu apenas 0,4%, mas em comparação ao 2º trimestre. A previsão é que o PIB deste ano aumente 2,8%.

PIB do Brasil fez o País perder destaque no cenário mundial | Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

7 - Disparada dos preços dos combustíveis

Em 2022, o preço dos combustíveis tiveram um aumento significativo para os brasileiros. Com diversos fatores em jogo, como a retomada do crescimento econômico global após a pandemia da Covid-19, o aumento do dólar e a guerra entre Ucrânia e Rússia, a gasolina chegou, em junho deste ano, a um preço médio de R$ 7,39 o litro, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A Petrobras segue a política de paridade de preços internacionais (PPI), ou seja, vende para as distribuidoras brasileiras ao mesmo preço do exterior.

Pandemia da Covid-19, fatores externos e política de preços da Petrobras estiveram entre os fatores para elevação do preço dos combustíveis | Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

8 - Limitação do ICMS dos combustíveis

Em junho de 2022, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Complementar 194, que limita a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis. Com a lei, atualmente o piso de ICMS está entre 17% e 18%, ou seja, os Estados só podem cobrar tributos até esse percentual. Além disso, ficou estabelecido que não seriam cobrados impostos federais sobre a gasolina até o final do ano. A ideia era reduzir os preços de produtos essenciais, como a gasolina, diesel e gás de cozinha.

Intenção foi fazer com que produtos tivessem um preço mais acessível para a população | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

9 - País registra deflação, mas a alta dos alimentos assusta a população

Ao longo do ano, os altos preços preocuparam os brasileiros, principalmente de alimentos e combustíveis. Em março, por exemplo, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a ser de 1,62%, a maior variação para o mês desde 1994. Mesmo com os posteriores resultados revelando deflação, como a de agosto em -0,36% e a de setembro em -0,29%, a queda de preços não foi sentida por todo mundo. A redução nos preços dos combustíveis não conseguiu barrar o aumento de vários itens, principalmente dos alimentos, e os brasileiros seguiram apertando o cinto na hora de fazer a feira.

Mesmo com combustíveis mais baratos, preço dos alimentos não apresentou redução esperada | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

10 - Auxilio Brasil de R$ 600

A Emenda Constitucional foi promulgada pelo Congresso em julho e autorizou o Poder Executivo, excepcionalmente até o final de 2022, a ampliar de R$ 400 para R$ 600 o benefício do Auxílio Brasil. Com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o benefício volta a ser chamado de Bolsa Família em 2023.

Auxílio Brasil aumentou para R$ 600 em 2022 | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

