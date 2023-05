A- A+

FMotors Confira a lista do ranking parcial dos carros mais vendidos de abril Strada mantém a primeira colocação. Onix e HB20 tem disputa acirrada no pódio

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou dados parciais dos emplacamentos de veículos novos no mês de abril 2023. Na liderança, assim como em março, aparece o Fiat Strada com 7.065 unidades vendidas.

Jó o segundo e o terceiro lugar do ranking foram duramente disputados pelo Chevrolet Onix o Hyundai HB20 com pouco mais de 700 unidades de diferença entre o segundo e terceiro lugar (6.858 e 6.155 respectivamente).

O top 5 é completado pelo Volkswagen Polo (5.565), Fiat Argo (4.976) e o Chevrolet Onix Plus (4.855) - este último sendo o único sedã presente no primeiro escalão da lista.

Chevrolet Onix coupa o segundo lugar no ranking. Divulgação/Chevrolet

Na categoria dos SUVs, a disputa segue indefinida com Honda HR-V (4.362), Hyundai Creta (4.325) e Jeep Compass (4.280) separados por menos de 100 unidades.

O Mobi, com 4.307 emplacamentos, é o único veículo de entrada no top 10. Maior rival do Fiat, o Renault Kwid (3.436) emplacou mais de 800 unidades e saltou da 22ª para a 15ª posição.

A Fiat Toro, ameaçada pela nova Chevrolet Montana na 1ª quinzena, abriu boa vantagem nos últimos dias, com 3.465 e 2.895 unidades respectivamente.

O terceiro lugar ficou com o Hyundai HB20. Divulgação/Hyundai HB20

Confira os 25 automóveis mais vendidos nas vendas parciais de abril de 2023:

1º FIAT STRADA - 7.065

2º CHEVROLET ONIX - 6.858

3º HYUNDAI HB20 - 6.155

4º VW POLO - 5.565

5º FIAT ARGO - 4.976

6º CHEVROLET ONIX PLUS - 4.855

7º HONDA HR-V - 4.362

8º HYUNDAI CRETA - 4.325

9º FIAT MOBI - 4.307

10º JEEP COMPASS - 4.280

11º VW T-CROSS - 4.004

12º CHEVROLET TRACKER - 3.720

13º TOYOTA COROLLA CROSS - 3.691

14º FIAT TORO - 3.465

15º RENAULT KWID - 3.436

16º VW NIVUS - 3.394

17º FIAT CRONOS - 3.350

18º FIAT PULSE - 3.188

19º - TOYOTA COROLLA - 3.032

20º - TOYOTA HILUX - 2.995

21º - CHEVROLET MONTANA - 2.895

22º JEEP RENEGADE - 2.810

23º VW SAVEIRO - 2.809

24º NISSAN KICKS - 2.802

25º CHEVROLET S10 - 2.641

Veja também

Espaço Rivais espaciais se unem para licitar plano de satélite de R$ 33 bilhões da UE