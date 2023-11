A- A+

Natal Confira a programação natalina dos shoppings do Recife e Região Metropolitana Centros comérciais insvestiram em personagens, experiências para as crianças e atrações musicais, com apresentações de corais infantis

Luzes, cores e magia de Natal podem ser conferidos nos shoppings do Recife e Região Metropolitana (RMR), que promovem extensa programação com direito a cenários temáticos, Papai Noel, espaços "instagramáveis" para visitas de pets e árvores gigantes.



Este ano, os centros comerciais investiram em personagens, experiências para as crianças, a exemplo do Café da Manhã com o Papai Noel, ofertado pelo Plaza Shopping, na Zona Norte, e ainda o Show da Neve e a patinação no gelo, no Shopping Guararapes, na RMR.

Os espaços também promovem atrações musicais, com apresentações de corais infantis, além de shows gratuitos para todas as idades.

Shopping RioMar

Com o tema “RioMar: Um Natal Além da Imaginação", o shopping, localizado no Pina, Zona Sul do Recife, conta com espaço especial para o Papai Noel, descentralizado do cenário principal da decoração.



O bom velhinho tem um lounge especial no Piso L1, próximo à Renner. Neste local, há um ambiente "instagramável" para visitas dos pets, e ainda um trenó cenográfico para fotos.

Decoração natalina no Shopping RioMar. Foto: Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

O RioMar também lançou uma campanha para doação de brinquedos novos e usados, em bom estado. Os brinquedos recolhidos até 18 de dezembro, serão enviados para instituições do Pina e de Brasília Teimosa.



A programação inclui o Natal Musical com a presença da Orquestra Matéria Prima além de apresentações de corais e coros até o dia 25 de dezembro.



Shopping Recife

Neste Natal, o Shopping Recife, na Zona Sul da capital, traz uma programação com atrações para toda a família, com decoração temática, uma Big Rampa, Casa do Papai Noel e café natalino "instagramável" com oficinas para as crianças.

A praça de eventos conta com cortina de luzes, mais de 10 atividades interativas, Varanda Natalina com 80 m² e a tradicional árvore de Natal gigante com 12 metros de altura. No cenário há dois pisos conectados por um super escorrego.

No local, os clientes também poderão conferir atividades gratuitas de realidade virtual, corrida natalina. O Papai Noel possui uma casa completa para que adultos e crianças possam fazer pedidos e fotos.



O Terraço de Eventos do centro de compras receberá a atração imersiva Ballon Experience, convidando os participantes a se aventurarem em diversos ambientes "instagramáveis" e com uma piscina de 130 mil bolas, sob um teto de balões em constante mudança de cores e sons.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, promove diversas atividades natalinas para pais e filhos, com destaque para o Café da Manhã com o Papai Noel, que custa a partir de R$ 40 (meia-entrada) + apresentação de cupom fiscal com R$ 100 em compras. O espaço oferece apresentação musical, cenografia, atores caracterizados e comidinhas temáticas.

Com o tema “Ateliê do Noel”, a programação contar com apresentação de corais infantis com alunos de escolas recifenses. A passarela, no piso L3, terá mini lounges com árvores de Natal, caixas de presentes e ursos com instrumentos musicais, além de walls com mini lâmpadas.

Natal no Plaza Shopping. Foto: Fernanda Acioly/Divulgação

Já o “Ateliê Caixa de Música e Bonecas”, com uma árvore de Natal gigante, labirinto e escorregador, e o Ateliê Ferrorama, serão montados no piso L4. No mesmo espaço, estará localizado o trono do Papai Noel.

O bom velhinho vai receber a visita das crianças em novembro, de sexta a domingo, e, em dezembro, todos os dias da semana, das 14h às 20h, com intervalo nos horários de 17h e 18h. No local, haverá, ainda, troninho para que os pets sejam acomodados e possam ser fotografados no cenário com os seus tutores.



Shopping Tacaruna

Este ano, o Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, tem como tema o “Reino Fantástico do Natal” e a borboleta de luz, como protagonista, transmitindo a mensagem da transformação. A decoração ficará disponível para visitação até o dia 2 de janeiro de 2024.



Na decoração da praça de eventos, o destaque são as três torres e uma árvore de Natal principal com 10m de altura, toda decorada e iluminada com borboletas em LEDs. Na base de árvore, foi montado um piso de espelhos e LEDs, formando um caleidoscópio. As torres também trazem interatividade, uma delas tem um escorregador e em outra um escorrego. O acesso aos brinquedos é gratuito.

Natal no Shopping Tacaruna. Foto: Divulgação/Danilo Catão

O público que for ao Tacaruna, a partir de 28 de outubro, poderá visitar o trono do Papai Noel, localizado no piso térreo, próximo ao Restaurante Outback, e tirar foto com o bom velhinho. No ambiente, há um espaço dedicado aos pets, para que eles também possam fazer uma foto natalina. A foto com o Papai Noel poderá ser feita todos os dias, das 12h às 20h, até o dia 24 de dezembro.



As atrações de Natal do Tacaruna também estarão presentes no Rooftop do mall, localizado na cobertura do Edifício Garagem. O palco do espaço vai sediar apresentações natalinas todos os domingos até 17 de dezembro, com início às 17h. Com aproximadamente 45 minutos, o musical é livre para todas as idades. O acesso é gratuito, sujeito a capacidade máxima do espaço.



Shopping Guararapes

Localizado em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o Shopping Guararapes conta com mais de 453m² de decoração natalina.



No centro comercial, foi montado um cenário cintilante com vários pinheiros de 6m de altura, presépio, trono do Papai Noel para pets e áreas "instagramáveis". Também haverá personagens.



A programação conta com pista de patinação no gelo, que funcionará até 31 de dezembro. A atração custa R$ 45, para 30 minutos, e R$ 70 para 1 hora. Pessoas com deficiência têm desconto de 50%.



Também haverá o Show da Neve. Com efeitos especiais, a Praça de Eventos vai nevar a cada hora, todos os dias, a partir das 18h.



Shopping Boa Vista

Com o tema “Natal de Encantos”, a decoração do Shopping Boa Vista, na área central do Recife, segue o mote clássico da época, com as cores dourada e vermelha. O destaque fica com a passarela, que recebeu um túnel iluminado de 40 metros de comprimento e é um dos pontos altos da decoração.

Decoração natalina do Shopping Boa Vista. Foto: Divulgação

Também foi montada uma árvore natalina de quase 10 metros de altura e o presépio, bem como com os espaços "instagramáveis", a exemplo do trono do Papai Noel. Todas as quintas-feiras, das 16h30 às 17h15, a praça de eventos será palco do espetáculo “Natal de Encantos”. A apresentação gratuita contará com personagens encantados que remetem a brinquedos natalinos, como a Bailarina, o Soldadinho de Chumbo, o duende e a fada.



A partir desta quinta-feira (16), Papai Noel chega para trazer todo seu encanto para o Shopping Boa Vista. Até 24 de dezembro, o bom velhinho e a noelete ficarão disponíveis para receber as crianças de quarta a domingo, no horário das 12h30 às 18h30.



Neste mês, o Shopping Boa Vista promove uma ação solidária, que consiste em um painel com cartas de 68 crianças de 4 a 10 anos, atendidas pela ONG Espaço da Criança. Para participar, basta escolher uma das cartinhas dispostas no painel na praça de eventos, no piso térreo do centro de compras, e fazer a doação até o dia 12 de dezembro, na Administração do Shopping Boa Vista.



Shopping Patteo

O Shopping Patteo, localizado em Olinda, na RMR, preparou uma programação especial de final de ano para crianças e adultos, com música, brincadeiras e contação de histórias.

São atrações gratuitas que acontecem na Praça de Eventos do piso térreo e na varanda panorâmica do L3 nos meses de novembro e dezembro. Confira a programação:

O piso térreo recebe um palco montado dentro de uma das caixas gigantes que fazem parte da decoração “Um Natal de Presentes”, com atrações aos domingos, a partir das 16h.



Nos dias 26 de novembro e 10 de dezembro, a contadora de histórias Andressa Marinho aporta no Palco Presente para uma tarde mágica repleta de diversão e boas histórias.



Já na varanda panorâmica, no piso L3, haverá atrações nas quintas-feiras para adultos, a partir das 19h30, com a Confra Musical, com shows gratuitos e reserva de mesas para realização de confraternizações via Sympla.

16 /11 - Thiago Quintino ( blues e rock)

23/11 - Ruan Moraes (clássicos do pagode, sertanejo e forró)

07/12 - Roger Mattos (Pop e MPB)

14/12 - Gabriel Fonseca (forrós)

Sábados com atrações para o público infantil (16h)

18/11 - Humantoche com o espetáculo “Fábrica de Brinquedos”

25/11 – Bandalelê (banda de pop infantil)

02/12 - Ilana Ventura e banda

09/12 - Humantoche com espetáculo “Natal na Terra do Nunca”

Escolas e corais natalinos se apresentam nos dias 27, 28 e 29 de novembro, e nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, sempre às 13h.



Shopping Carpina

Inspirada no unicórnio, a decoração natalina do Shopping Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, conta com elementos interativos que prometem encantar crianças, jovens, adultos e até os pets, que poderão aproveitar o trono dedicado a eles.



Até 23 de dezembro, o Papai Noel receberá os visitantes todos os sábados e domingos, sempre das 16h às 18h. Com início na última sexta-feira (10), a previsão de término das atividades é em 6 de janeiro de 2024.

