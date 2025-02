Confira a trajetória do empresário Cornélio Coimbra de Almeida Brennand

A- A+

O empresário Cornélio Coimbra de Almeida Brennand, que morreu nesta quarta-feira (5) de causas naturais, desempenhou um papel importante no setor industrial do Brasil, especialmente na região Nordeste.

Nascido em 09 de junho de 1928, Cornélio deixou um legado de honra e virtude que se perpetua em seus familiares e naqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar sua jornada.

Cornélio, que foi o alicerce de uma família que herda seus valores e princípios, casou com Helena, com quem teve os filhos Luiz Felipe (in memoriam), Helena, Cornélio, Mariana, Carlos Eugênio, Tereza e Maria Eduarda.

Filho de Ricardo Lacerda de Almeida Brennand e Olympia, irmão de Antonio, Francisco, Jorge, Tereza e Maria da Conceição, Cornélio cresceu em um lar onde o trabalho, a honra, o respeito às pessoas e o desapego às vaidades eram os pilares da educação. Transformou os ensinamentos de seus pais no ponto cardeal de sua família e dos negócios do Grupo que leva seu nome.

Trajetória profissional

A sua trajetória empresarial teve investimentos no setor sucroalcooleiro, cerâmica, cimento, vidros, entre outros, dando origem ao Grupo Cornélio Brennand (GCB), que se consolidou como um conglomerado diversificado, investindo em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico, que inclui entre outros negócios cimento, energia e vidro.

Na indústria cimenteira, o grupo teve forte atuação com a Companhia de Cimento Portland do Nordeste e mais recentemente com a Cimento Bravo. Por meio da Atiaia Renováveis, o grupo investe no setor de geração de energia renovável, especialmente em parques solares e hidrelétricas.

No segmento de vidro, além de terem comandado a Companhia Industrial de Vidros - CIV por mais de 50 anos, em 2024 o grupo implantou a Vivix Vidros Planos, única indústria de vidros planos, reforçando a independência da indústria nacional nesse setor.

Veja também