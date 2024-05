A- A+

Celebração Confira as dicas para acertar na escolha do presente do Dia das Mães Para economizar, o consumidor pode pesquisar preços, buscar referências sobre o estabelecimento e os produtos e ficar atento às falsas promoções

Com a chegada do Dia das Mães, no próximo domingo (12), o comércio se organiza com campanhas promocionais e uma expectativa de crescimento entre 5% e 8% nas vendas. Já os consumidores buscam opções de presentes que atendam aos desejos das mães e que caibam no bolso. Na hora de ir às compras é importante fazer pesquisa de preços presencialmente, em sites ou aplicativos especializados, visto que é possível economizar até 200% na compra de um mesmo produto em estabelecimentos distintos.

“Sempre recomendamos que o consumidor pesquise em mais de um lugar, buscando sempre os preços mais em conta. Com isso, é possível evitar pagar mais caro por um produto, como também de ser enganado por 'falsas promoções', lembrou o mestre e especialista em direito do consumidor Felipe Menezes.

De acordo com ele, vale a pena ficar atento às estratégias de vendas agressivas, que podem ser enganosas e abusivas, com promessas exageradas ou informações ocultas. Antes de comprar, certifique-se da qualidade e autenticidade dos produtos, lendo avaliações de outros consumidores e verificando a reputação da empresa em sites como o Reclame Aqui ou Consumidor.gov.br. Exigir a nota fiscal é importante para garantir a troca ou a devolução, em caso de problemas com o produto ou serviço.

Lojistas

Segundo Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL - Recife), o Dia das Mães impulsiona diversos segmentos comerciais, com destaque para moda, beleza, eletroeletrônicos e gastronomia. Roupas, calçados, acessórios, cosméticos, eletrônicos para o lar e cuidados pessoais, além de presentes como almoços, jantares especiais e doces, estão entre os itens mais procurados.

Campanha

Para incentivar as vendas na região central da capital pernambucana, a CDL Recife está com a campanha "Vem pro Centro Dia das Mães". Mais de 1.500 lojas participam da iniciativa, incluindo estabelecimentos do shopping Boa Vista.

“Na ação, cada estabelecimento terá sua estratégia para atrair os clientes. A expectativa é incrementar em pelo menos 5% as vendas deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado”, destacou Leal.

Em um shopping, localizado na Zona Sul do Recife, a gerente de uma loja de perfumaria, Sydlanne Serafim, espera um crescimento de 7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. “A loja teve um crescimento positivo. Cerca de 7%. Mas ainda pretendemos crescer mais ainda este mês”, disse.Além das roupas e sapatos, os filhos estão presenteando as mães com itens de perfumaria. “As linhas corporais estão saindo bastante esse mês, além dos kits preparados especialmente para essa data”, finaliza.

Preços

A técnica em enfermagem, Rosivânia Espírito Santo, 39 anos, levou as duas filhas para fazer pesquisa de preço e ajudarem na escolha do presente. “Os preços poderiam estar mais razoáveis. Há uma variedade bacana de bolsa, relógio, pulseira, brinco, perfume, entre outros”, finaliza. Por outro lado, a empresária Juliana Florio, 49 anos, contou que achou os preços mais salgados. “Eu ainda estou pesquisando, mas já percebi que os preços não estão muito bons”.

Redes sociais

Neste ano, as redes sociais se tornaram uma grande aliada dos vendedores, influenciando no avanço das vendas. A gerente de vendas Simone Jatobá conta que a internet é outra vitrine para as lojas e que a praticidade permite que os clientes comprem o produto por meio das redes sociais do próprio estabelecimento. “Quem já conhece a marca escolhe muito do que vai comprar pela própria internet. Os funcionários enviam mensagens quando novos produtos chegam e por causa disso, muitos consumidores escolhem e compram por ali mesmo. A internet veio para agregar”, disse.

A gerente também pontuou que a facilidade das mídias sociais possibilita que clientes que moram no exterior realizem suas compras. “Alguns compradores moram fora do Brasil e mesmo assim fazem o pedido do produto. Eles olham pelas redes sociais e compram”, afirmou. Criar um vínculo entre a clientela e a equipe possibilita a permanência desses consumidores via internet. “Se a pessoa não está aqui, mas precisa de um produto específico, há o esforço para ir atrás da mercadoria. A equipe ajuda”, finalizou Simone.

Sydlanne Serafim relata que os influenciadores digitais colaboram para o crescimento das lojas e, consequentemente, das vendas. “Por meio de muitas redes sociais e dos influencers, muitas pessoas vêm em busca dos produtos. Alguns consumidores chegam na loja e falam: ‘Vim por meio de tal blogueira e queria esse produto aqui’. A internet é uma boa aliada”, disse.

No entanto, Felipe Menezes alerta para os riscos associados às compras online nesta época do ano, onde golpes e fraudes são mais comuns. De acordo com o especialista, para garantir uma experiência segura e satisfatória, é fundamental que os consumidores adotem medidas de precaução ao realizar suas compras na internet.

“As comprar pela internet já fazem parte do comportamento do consumidor, seja pela praticidade ou preços mais atrativos. Porém, no Dia das Mães, muitas dessas ofertas podem ser golpes, especialmente aquelas com preço muito abaixo do mercado”, comentou Menezes.

Informações extras: troca de produtos



Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem o direito de solicitar a troca de um produto que apresente defeito, seja ele adquirido em uma loja física ou online. O prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis, como alimentos, e de 90 dias para produtos duráveis, como eletrônicos. Esse prazo conta a partir do recebimento do produto. Caso o fornecedor não realize o conserto dentro de 30 dias, o consumidor tem o direito de exigir a troca por um produto similar, a restituição do valor corrigido monetariamente ou um abatimento proporcional do valor.



Troca de Produtos sem Defeito



Quanto à troca de produtos sem defeito, a situação é mais complexa. Em princípio, não há obrigação por parte da loja em realizar a troca se o produto estiver em perfeitas condições. No entanto, se no momento da compra foi oferecido o direito de troca sem defeito, a loja deve cumprir com o que foi ofertado.



Direito de Arrependimento: Exclusivo para Compras Online



Este direito permite ao consumidor desistir da compra no prazo de 7 dias após o recebimento do produto, sem a necessidade de justificar a decisão e mesmo que o produto não apresente defeitos. Este direito é válido somente para compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou aplicativos.

