FMOTORS Confira detalhes das versões e preços da Rampage 2024, primeira picape Ram produzida no Brasil A picape foi concebida e desenvolvida no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco

Quinto veículo a ser produzido no Polo Stellantis de Goiana, em Pernambuco, a Rampage chega às concessionárias Ram a partir de agosto. A picape vai ter três versões: Laramie, Rebel e R/T. A pré-venda já começa nesta quinta-feira (22), às 10h, pelo site da marca.

O projeto da Rampage foi realizado por mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, superando 1,2 milhão de horas de desenvolvimento. O investimento na picape passou de R$ 1,3 bilhão, do total de R$ 16 bilhões que a Stellantis está alocando no país entre 2018 e 2025.

Design

A picape traz design com linhas imponentes e impactantes, mantendo as características marcantes dos desenhos das desejadas Ram 1500, 2500. Já a carroceria é toda nova, e foi dada uma atenção especial às proporções de todos os volumes.

Os designers da Stellantis também trabalharam para que cada versão da Rampage pudesse mostrar uma identidade específica.

A Rebel é o modelo com visual off-road. O uso extensivo de peças externas tem acabamentos preto e grafite. As rodas e a grade, em formato trapezoidal, têm desenho exclusivo.

Na Rampage Laramie, predominam os acabamentos cromados e prateados em peças como grade dianteira, molduras dos vidros, capas dos retrovisores, maçanetas, logotipos, rodas e para-choque traseiro.

Já na versão mais esportiva, a R/T, toda a tradição da sigla famosa ("Road/Track", Estrada/Pista) é exibida com uma mescla de componentes na cor da carroceria e preto brilhante. Destaque, ainda, para as grandes faixas no capô e para o emblema da versão nos para-lamas traseiros e nas faces da rodas também exclusivas desta versão. O teto printado em preto completa o pacote esportivo.

Confira os preços:

Rampage Rebel Turbo Diesel - R$ 239.990

Rampage Rebel Hurricane 4 Turbo Gasolina - R$ 249.990

Rampage Laramie Turbo Diesel - R$ 249.990

Rampage Laramie Hurricane 4 Turbo Gasolina - R$ 259.990

Rampage R/T Hurricane 4 - R$ 269.990

[Todos os detalhes de cada versão no final do texto]

Luzes

Os conjuntos óticos são ambos inteiramente de LED. Na frente, os faróis têm assinatura marcante e as setas são dinâmicas, com a luz se “movimentando” de dentro para fora, sendo o recurso inédito no segmento. Eles ainda contam com um projetor de função dupla, responsável pelo farol baixo e alto. E os faróis de neblina também são em LED com função cornering (acompanham a curva).

As lanternas traseiras trazem grafismos que, quando iluminados, remetem à bandeira dos Estados Unidos, com listras vermelhas e a luz de ré formando o retângulo das estrelas. Ambos conjuntos óticos ainda possuem um welcome movement ao ligar a picape.

Medidas e potência

A Rampage tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura, 2.994 mm de entre eixos e 264 mm de vão livre entre os eixos.

A picape é uma das mais potentes fabricadas na América do Sul. O moderno motor Hurricane 4 vem disponível nas três versões, sendo que na R/T é a única motorização.

São 272 cv de potência e 400 Nm (40,8 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina. De última geração, ele é todo feito de alumínio e conta com injeção direta e duplo comando variável de válvulas.

O Hurricane 4 tem, ainda, turbocompressor twin-scroll de baixa inércia, válvula de alívio eletrônica e recirculação refrigerada dos gases de escapamento. Na versão R/T, a mais esportiva de todas, a Rampage acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos e tem velocidade máxima (limitada) de 220 km/h. Nas demais, o desempenho é de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e velocidade máxima de 210 km/h.

A Rampage conta com escapamento duplo. No volante da Rebel e da Laramie, há o botão Sport, que altera o visual do quadro de instrumentos digital, torna mais rápidas as respostas de acelerador e direção e programa as trocas de marchas em giros mais altos. Na R/T, esse comando leva o nome da versão e altera ainda mais esses pontos.

O outro propulsor da Rampage é o já consagrado Multijet Turbo Diesel, de 2 litros, que entrega 170 cv de potência e 380 Nm (38,8 kgfm) de torque. Uma combinação econômica e que dá melhor performance ao carro, capaz de ir de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos e atingir até 186 km/h. O Multijet está disponível nas configurações Rebel e Laramie.

Todas as versões da Rampage têm câmbio automático de nove marchas, com seletor giratório e opção de trocas manuais através de aletas no volante. Por sua vez, a tração é sempre 4x4 automática, que distribui a força entre os dois eixos, com opção de reduzida por meio de um botão no console central.

Estrutura

O veículo é composto por 86% de aços de alta e ultra-alta resistência. Independentes nas quatro rodas, com arquitetura McPherson na frente e multilink atrás, as suspensões têm geometria e calibração específicas para a nova picape, com o DNA Ram.

A versão R/T conta, ainda, com molas e amortecedores mais firmes, rebaixamento de 10 mm na suspensão e rodas de aro 19 polegadas com pneus 235/55. Na Rebel, a aptidão para o fora de estrada é reforçada pelos pneus All Terrain 235/65 R17. A versão Laramie conta com aros de 18” e pneus 235/60.

Ram Rampage 2024. Ram/Stellantis Ram Rampage 2024. Ram/Stellantis

Em todas as Rampage, os freios são a disco ventilados nas quatro rodas, com 305 mm de diâmetro na frente e 320 mm atrás. O freio de estacionamento é eletrônico e tem o recurso Auto Hold, facilitando a vida do motorista em trânsito pesado. Nos aclives, há, ainda, o Start Assist, que facilita nas partidas em rampa. Também de série em todas as versões há o recurso Hill Descent Control (HDC), para descidas íngremes no off-road.

A capacidade de carga é de 1.015 kg nas configurações a diesel e de 750 kg com o propulsor a gasolina. A caçamba conta com revestimento plástico em todas as versões e tem 980 litros de capacidade volumétrica. A cabine tem 35,4 litros de porta-objetos.

Parte de dentro: conforto

O interior da Rampage foi elaborado cuidadosamente para trazer luxo e bem-estar aos ocupantes. Os bancos foram inspirados em móveis premium, criando uma sensação de poltrona de sala de estar. Tudo com um nível muito alto de acabamento, como se vê na escolha de materiais nobres como couro perfurado e suede (este, exclusivo da versão R/T, que também conta com costuras vermelhas para incrementar ainda mais o visual esportivo).

O ar-condicionado é sempre digital, de duas zonas, e ainda inclui saídas para os passageiros de trás. A atenção na composição de uma atmosfera requintada também se reflete na luz ambiente em LED e no sistema de som premium Harman Kardon®. Esse último conta com 10 falantes distribuídos na cabine, sendo um deles um subwoofer de 6” localizado abaixo do banco do passageiro. O sistema é capaz de gear 360 watts de potência.

Ambos os recursos fazem parte do único pacote opcional, Elite, que inclui ainda banco com ajustes elétricos de 12 vias para o passageiro – o do motorista sempre é elétrico de série.

Até na caçamba se pode perceber a atenção aplicada para gerar uma experiência agradável de uso. Além de contar com abertura elétrica (por um botão na chave), ela tem amortecimento, para baixar com suavidade e facilitar o levantamento, e iluminação interna também em LED.

O painel de instrumentos é revestido em couro, assim como o painel de portas, o apoia braço central e o volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. O revestimento do painel de instrumentos é revestido em couro preto na versão Rebel, couro marrom na Laramie e suede na R/T. Além deste cuidado, painel de porta dianteiro e a parte superior do painel de instrumentos são de toque macio, o que ajuda, inclusive, a reduzir o ruído interno na cabine.

Tecnologia

No quesito tecnologia, as telas têm 22,6 polegadas. São 10,3” do quadro de instrumentos full digital e 12,3” do monitor da central multimídia Uconnect, o maior da categoria. Além do tamanho e da definição da tela, o sistema se destaca pelo uso intuitivo e pela quantidade de recursos, como conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e possibilidade de parear dois smartphones ao mesmo tempo.

No amplo console central, outro ponto alto é o RamCharger, carregador de celular por indução com saída de ar para resfriar o telefone. Falando em carregamento, 6 portas USB, sendo três do tipo C, estão espalhadas pela cabine.

A lista é equipamentos é extensa, como os sete airbags (frontal, lateral dianteiro, de cortina [dianteiro e traseiro] e de joelhos para motorista), controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus e vários auxílios à condução. Entre eles, estão o controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego traseiro cruzado e alerta de saída de faixa com correção.

Em todas as versões, é possível contar com o Ram Connect: um conjunto de serviços que conecta o motorista à picape de várias formas. Tanto por uma série de recursos a bordo quanto pelo aplicativo de smartphone de onde se pode consultar remotamente o Relatório de Saúde da picape que mostra o tempo para a próxima revisão, pressão dos pneus e nível de ombustível, além dos comandos remotos (como dar partida e climatizar a sua Rampage) entre outras informações.

Ram Rampage 2024. Ram/Stellantis

O Ram Connect é um amplo pacote de conectividade, segurança em tempo real com monitoramento 24 horas, assistência em situações de emergência, atualizações remotas e navegação inteligente (como o cálculo da autonomia de combustível para chegada ao destino e a situação do trânsito no momento, por exemplo).

Toda Rampage incluirá acesso gratuito a todos os serviços premium por 12 meses, a exemplo de Wi-Fi embarcado com 60 GB de franquia de dados, tornando o veículo um hotspot com possibilidade de conectar até oito dispositivos simultaneamente. O sistema traz, ainda, recursos como agendamento online de serviço e conexão a conta pessoal.

Completam os itens de série da Rampage a partida remota na chave (que também pode ser feita pelo aplicativo do Ram Connect), o sistema Keyless Enter’n Go, o retrovisor interno eletrocrômico, sensores crepuscular e de chuva, e os espelhos retrovisores exteriores elétricos com rebatimento elétrico e luzes de cortesia.

Do seu jeito

Para o lançamento, estará à disposição um portifólio de mais de 35 acessórios originais Mopar para customização do veículo, dos quais se destacam itens como os estribos elétricos, inéditos em picapes nacionais e produzidos no Brasil.

Também vale citar equipamentos como RamBar (o santantonio da Ram), capota marítima rígida (elétrica ou manual), capota marítima de lona, estribos fixos, divisor modular de caçamba, tapetes off-road (com bordas elevadas) e soleiras metálicas com o logotipo Ram retroiluminado por LEDs com a abertura das portas dianteiras.

Além disso, a Rampage está chegando com a inovação do Mopar 3D Lab, algo inédito na América Latina. São desenhos gratuitos de acessórios que os clientes poderão produzir em uma impressora 3D, para aumentar ainda mais as possibilidades de personalizar a picape.

Nesse primeiro momento, haverá seis itens, todos para serem encaixados no andar de baixo do console central: dois suportes para carregadores de celular, porta-objetos com ganchos para lixeirinha, divisória interna, emblema Ram e a cabeça do carneiro vintage, no estilo dos ornamentos de capô usados pela Dodge nos EUA entre os anos 1930 e 1980.

Principais Equipamentos:

Rampage Rebel Turbo Diesel - R$ 239.990

- Câmbio automático de 9 marchas

- Tração 4x4 com reduzida

- Central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

- Quadro de instrumentos full digital de 10,3”

- Revestimento interno de couro preto

- Banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias

- Ram Connect (plataforma de serviços conectados)

- Faróis e lanternas full LED

- RamCharger (carregador de celular por indução com resfriamento)

- Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

- 7 airbags

- Controle de velocidade adaptativo

- Monitoramento de pontos cegos

- Sistema de permanência na faixa de rodagem

- Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres e ciclistas

- Pneus All Terrain 235/65 R17

Rampage Rebel Hurricane 4 Turbo Gasolina - R$ 249.990 acrescenta:

- Motor Hurricane 4 de 272 cv e 400 Nm

- Escapamento duplo

- Modo Sport

- Pneus All Terrain Plus 235/65 R17

Rampage Laramie Turbo Diesel - R$ 249.990

Todo o conteúdo da versão Rebel Turbo Diesel mais:

- Revestimento interno de couro na cor Mountain Brown

- Para-choque traseiro cromado

- Rodas aro 18” diamantadas com pneus 235/60

- Acabamentos externos cromados

Rampage Laramie Hurricane 4 Turbo Gasolina - R$ 259.990 acrescenta:

- Motor Hurricane 4 de 272 cv e 400 Nm

- Escapamento duplo

- Modo Sport

Rampage R/T Hurricane 4 - R$ 269.990 acrescenta:

- Revestimento interno de couro e suede com costuras Ruby Red

- Modo R/T

- Suspensão esportiva

- Escapamento duplo esportivo

- Rodas aro 19” em preto brilhante

- Teto preto brilhante

Opcional - todas as versões

- Pack Elite (ambiente light, som premium Harman Kardon e banco do passageiro com ajustes elétricos) – R$ 6.000

