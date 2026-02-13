A- A+

segurança Confira dicas para proteger suas compras e dados bancários no Carnaval Recomendações vão desde o uso do cartão até o Pix, além de trazer dicas para garantir a segurança da sua conta on-line do banco

Durante os festejos do Carnaval, realizar pagamentos ou fazer compras pode apresentar riscos. Segundo Leandro Granja, CISO do Banco Santander, transações realizadas nesse período podem apresentar instabilidades, além de representar potenciais riscos à segurança dos seus dados bancários.

“Ao redobrar os cuidados e adotar o uso correto das ferramentas de segurança digital é possível aproveitar o Carnaval sem imprevistos e prejuízos”, alerta o especialista.

Para aproveitar o período momesco, existem algumas dicas para proteger seu dinheiro e suas informações. O primeiro conselho é sempre conferir o valor exibido na maquininha antes de inserir ou aproximar seu cartão. Com a agitação das festas, isso muitas vezes é negligenciado, e você pode realizar, sem querer, um pagamento muito maior do que o acordado.

Outra dica é cadastrar seu cartão na Carteira Digital do celular e deixar o cartão físico em casa. Isso evita que ele seja roubado, além de promover mais segurança, já que os dados cadastrais no celular oferecem mais etapas de verificação e segurança antes do uso. Porém, se você não abre mão do cartão físico, é recomendado não o entregar a terceiros, e sempre conferir se o que foi devolvido é realmente o seu. Para facilitar a identificação, você pode utilizar adesivos ou outros marcadores na superfície do cartão.

Para aquelas pessoas que fazem mais pagamentos através do Pix, a dica é diminuir o limite da ferramenta antes de sair de casa. Isso pode ser feito pelo aplicativo do seu banco. Dessa forma, em caso de roubo do seu aparelho, as funcionalidades do Pix estarão limitadas, e não será possível fazer repasses elevados.

Ainda em caso de perda, roubo ou furto do celular, os especialistas do Santander aconselham o bloqueio imediato da conta bancária, através do navegador de outro aparelho, ou ainda ligando para sua agência.

*Com informações da assessoria



