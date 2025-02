Confira como evitar a ressaca financeira após o Carnaval

No Carnaval, quem curte a festa se esbalda. É preciso, no entanto, tomar cuidado com os gastos para que, após a folia, não se surpreenda com a chamada “ressaca financeira”.

Segundo a planejadora financeira Rafaela de Sá, com organização, é possível aproveitar o Carnaval de forma plena, sem que as depois da festa sejam um pesadelo . “O segredo está no equilíbrio. É uma festa incrível, mas é preciso planejar para que a alegria não se transforme em dor de cabeça financeira depois", alertou.

O entusiasmo do momento pode levar a gastos desnecessários; por isso, é importante acompanhar o orçamento de perto. Outro ponto de atenção é a fantasia, que pode pesar no bolso. Para economizar, vale reaproveitar as de anos anteriores, pedir emprestado ou criar versões personalizadas. “Quanto antes esse planejamento for feito, menor o risco de pagar mais caro por compras ou aluguéis de última hora”, revelou. Para quem já está endividado, a melhor escolha é curtir o Carnaval de forma mais econômica, evitando novas dívidas.

Ainda segundo a especialista, quem pretende viajar deve pesquisar destinos, comparar preços e avaliar as condições de pagamento, já que viagens de última hora costumam ser mais caras. Além disso, reservar pelo menos 30% do valor total da viagem para imprevistos ajuda a evitar problemas, lembrando que as despesas continuam após a folia, especialmente no cartão de crédito.

O professor universitário, Luiz Braúna, contou que seu planejamento sempre fica no plano das ideias, mas nunca o coloca em prática. “De viagens às fantasias, sempre deixo para última hora e, muitas vezes, termino vivendo o acaso e o improviso”. comentou.