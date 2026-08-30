A- A+

COMPORTAMENTO Confira hábitos que mais irritam passageiros em aviões, segundo pesquisa Chamadas sem fones lideram reclamações; levantamento também mostra opiniões sobre reclinar assento, apoio de braço e até viajar de pijama

Falar ao telefone, fazer chamadas de vídeo ou assistir a conteúdos sem fones de ouvido estão entre os comportamentos que mais incomodam passageiros durante viagens de avião. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo site especializado The Points Guy (TPG), em parceria com a YouGov, que ouviu 2.500 adultos nos Estados Unidos sobre as regras de etiqueta a bordo.

O barulho provocado por aparelhos eletrônicos aparece no topo das reclamações. Segundo o levantamento, 27% dos entrevistados apontaram chamadas telefônicas ou de vídeo como o comportamento mais irritante de outros passageiros. Além disso, 40% defendem que as companhias aéreas proíbam esse tipo de ligação durante os voos.

— Isso também acontece nas áreas de pré-embarque, onde as pessoas ficam sentadas em seus celulares assistindo a vídeos no volume máximo — afirmou Becky Blaine, editora-chefe do TPG, à CBS News.

Algumas empresas já começaram a endurecer suas regras. Em março, a United Airlines passou a exigir que passageiros utilizem fones de ouvido sempre que reproduzirem áudio em dispositivos pessoais, inclusive ao navegar pelas redes sociais. A companhia prevê até a retirada da aeronave e possíveis restrições futuras para quem se recusar a cumprir a determinação.

Outro tema que costuma dividir viajantes é o direito de reclinar o assento. Nesse caso, a maioria dos entrevistados se mostrou favorável à prática: 51% disseram não ver problema em abaixar o encosto durante o voo. Apenas 10% consideraram o comportamento inaceitável.

Já a ideia de que o passageiro sentado no meio deve ter prioridade sobre os dois apoios de braço encontrou pouca adesão. Apesar de o TPG defender essa regra informal como uma compensação pelo menor espaço disponível, somente 11% dos entrevistados concordaram que os dois apoios pertencem automaticamente a quem ocupa o assento central.

A pesquisa também abordou a maneira de se vestir durante uma viagem aérea. Mais de sete em cada dez entrevistados disseram considerar adequado usar "qualquer coisa que seja confortável", incluindo roupas esportivas e peças normalmente utilizadas em casa.

Apenas 9% defenderam roupas mais formais ou profissionais. O pijama, porém, parece ultrapassar o limite para a maioria: somente 1% dos participantes considerou aceitável embarcar vestido dessa maneira.

O resultado contrasta com uma campanha lançada no ano passado pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos para incentivar maior formalidade e cordialidade nos aeroportos.

— Vista-se bem para ir ao aeroporto, ajude um desconhecido e esteja de bom humor — afirmou, na ocasião, o secretário de Transportes, Sean Duffy.

Veja também