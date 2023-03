A- A+

Data Magna Confira horários de shoppings, comércio e bancos no feriado da Data Magna em Pernambuco Funcionamento do comércio será facultativo. Cada lojista decidirá se abrirá ou não as portas no dia

Pernambuco celebra nesta segunda-feira (6), a sua Data Magna. Como é feriado, estabelecimentos, serviços, shoppings, bancos e escolas têm horário de funcionamento diferenciado.

A Data Magna faz alusão à Revolução Pernambucana de 1817, que teve, no 6 de março daquele ano, o seu ápice. O Estado virou uma República independente de Portugal.

Confira no roteiro preparado pelo Portal Folha de Pernambuco o que abre e que fecha:

Comércio do Recife

Funcionamento do comércio será facultativo. Cada lojista decidirá se abrirá ou não as portas no dia.

Shopppings

Recife

RioMar Shopping - 12h às 21h

Shopping Recife - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - 12h às 21h

ETC - 12h às 18h

Jaboatão

Shopping Guararapes - 9h às 22h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 10h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h

Carpina

Shopping Carpina - 12h às 21h

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, os bancos estarão fechados no feriado da Data Magna.

Recife

Edifício-sede

Os serviços e o atendimento ao público oferecidos no edifício-sede da Prefeitura do Recife e na sede da Reciprev e Saúde Recife não funcionam neste feriado, retomando a normalidade na terça-feira (7).



Saúde

No feriado da Data Magna, as vacinas contra Covid-19 continuarão sendo disponibilizadas nos centros de vacinação montados em quatro shoppings da capital. São eles: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro. O horário será o mesmo do funcionamento de cada mall. A aplicação do imunizante anti covid também vai acontecer no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 7h às 17h30. Os demais pontos de imunização, tanto agendados quanto por demanda espontânea, reabrem na terça-feira (7).



É importante destacar que a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 é realizada exclusivamente via agendamento pelo aplicativo ou site do Conecta Recife. A imunização dos bebês de 6 meses a 2 anos, além da terceira dose das crianças de 5 a 11 anos, também é realizada apenas por marcação.



Os pontos de testagem de Covid-19 instalados no Centro de Saúde Professor Mário Ramos, em Casa Amarela; no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem; e no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; também estarão realizando os exames para detectar o novo coronavírus. O acesso aos exames se dará por demanda espontânea ou por agendamento através do site Conecta Recife ou aplicativo, clicando na aba Vamos Testar.



Cinco Upinhas vão funcionar durante o feriadão, em regime de plantão, para atender pequenas urgências da atenção básica dos moradores das áreas cadastradas: Upinha Governador Eduardo Campos (Bomba do Hemetério), Dr. Moacyr André Gomes (Morro da Conceição), Vila Arraes (Várzea), Profº. Dr. Hélio Mendonça (Córrego do Jenipapo) e Profª. Dra. Fernanda Wanderley (Linha do Tiro). Também estarão funcionando, durante o feriadão, os serviços de urgência das Policlínicas Amaury Coutinho (Campina do Barreto), Agamenon Magalhães (Afogados), Barros Lima (Casa Amarela) e Arnaldo Marques (Ibura), além do Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).



O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha, no Curado, estará com seus serviços ambulatoriais suspensos durante o feriadão, mas continuará realizando partos de risco habitual e de alto risco, ambos por meio de encaminhamento da Central de Regulação do Estado, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de agressões. Para a realização de partos de risco habitual e denúncias de violência doméstica também estarão abertas as Maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura).



Para a vacinação antirrábica e antitetânica, a Policlínica Barros Lima, em Casa Amarela, funcionará das 7h às 19h. Já as demais vacinas de rotina só voltarão a ser disponibilizadas na terça-feira (7). O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a chamados de animais soltos na rua, que causem risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h por meio dos telefones 3355-7704 e 3355-7705.



Mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife e o Centro Municipal Júlia Santiago, no Pina, estarão fechados neste feriado de Data Magna. A exceção é o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia, e o Serviço Especializado Regionalizado Clarice Lispector, localizado na Avenida Recife, 3585, no bairro do IPSEP, que funciona das 7h às 19h, de segunda a domingo.



A Secretaria conta, ainda, com um disque orientação, o “Liga Mulher”, que funciona de domingo a domingo, das 7h às 19h, no número 0800 281 0107. Desde 2020, o Centro de Referência também passou a oferecer um canal de acolhimento para mulheres via WhatsApp, pelo número (81) 99488-6138.



Compaz e Bibliotecas

A rede Compaz e a rede de Bibliotecas Pela Paz estarão fechadas na próxima segunda-feira (6), devido ao feriado da Carta Magna. Ambas voltam ao seu funcionamento normal na terça-feira (7).

Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer vem em dobro nos próximos dias. Por conta do feriado da Data Magna, o serviço estará à disposição da população nos dias 5 e 6 de março. Além do percurso para bicicletas, que corta a cidade passando por diversos atrativos turísticos, outra opção é aproveitar os parques que também estarão funcionando normalmente.

Hospital Veterinário do Recife

O Hospital Veterinário do Recife funcionará apenas para atendimentos de emergência, das 8h às 12h. A partir de terça-feira (7), o HVR retorna ao funcionamento normal, das 7h às 18h.

Cultura

Em função das atividades culturais que são oferecidas durante os finais de semana, os equipamentos culturais ligados à Secretaria de Cultura e à Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR) não vão abrir na segunda-feira (6).



Procon Recife

Na próxima segunda-feira (6) não haverá atendimento presencial na sede do Procon Recife, localizada na Rua Porto Carreiro, 156, Boa Vista. O atendimento volta a ser realizado na terça-feira (7). O consumidor pode registrar denúncias no site procon.recife.pe.gov.br e pelo e-mail [email protected]

Assistência Social e Direitos Humanos

Nesta segunda-feira (6), não funcionarão os serviços da Assistência Social realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único (CadÚnico) e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP), devido ao feriado. O Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBT do Recife também não funcionarão. As exceções são o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.



O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a entrega diária de quentinhas para população em situação de rua, bem como as entregas descentralizadas. Na terça-feira (7), voltarão a funcionar normalmente todos os equipamentos que tiveram o atendimento ao público suspenso devido ao feriado.



Esportes

As 26 unidades da Academia Recife estarão fechadas na segunda-feira (6). As atividades retornam à normalidade na terça (7). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

Agêncis de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo

Nesta segunda-feira (6), as Agências de Emprego do Recife, Salas do Empreendedor e Escolas Profissionalizantes da cidade não irão funcionar. O expediente retorna na terça-feira (7), das 8h às 16h, no caso da Agências e Salas do Empreendedor, e das 7h30 às 21h30 nas Escolas Profissionalizantes.



Os recifenses podem encontrar os serviços da Agência em Casa Amarela, na Av. Norte, 5.600. Além deste espaço, pode-se encontrar os serviços da Agência em conjunto com da Sala do Empreendedor nos Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no Cordeiro; Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra; e na Sala do Empreendedor, na Prefeitura do Recife, no bairro do Recife, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.



O Recife possui 17 escolas profissionalizantes distribuídas em diversos bairros da cidade. Nelas, os cidadãos encontram cursos profissionalizantes em diversas áreas de atuação, como culinária, estética, administração, idiomas, entre outros.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas não funcionarão na segunda-feira (6). Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



A sede da CTTU fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (7), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Mercados e Feiras

Todas as feiras e os mercados públicos municipais funcionarão normalmente nesta segunda-feira (6), no horário das 6h às 18h.

Meio Ambiente e Sustentabilidade

O Jardim Botânico do Recife (JBR) não abre nesta segunda-feira (6), dia dedicado à manutenção do espaço. O local volta a funcionar de terça a domingo, das 9h às 15h, com entrada gratuita. Já o Econúcleo do Parque da Jaqueira abre somente de quinta a domingo, das 9h às 16h.

Olinda



Saúde

Quem buscar atendimento médico, poderá se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15; ao Serviço de Pronto Atendimento de Peixinhos (SPA); e ao Hospital do Tricentenário, em Bairro Novo. Todos funcionarão em regime de plantão 24h.

Vacinação

A vacinação contra Covid-19 no Shopping Patteo e nos Postos de Saúde retornará na terça-feira (07).



Educação

Nas unidades de ensino, creches e escolas, não haverá aula.

Lixo

A coleta de lixo funcionará com o regim especial, com a limpeza do Sítio Histórico, principais corredores do município e a limpeza das praias.

Iluminação

A Diretoria de Iluminação Pública também trabalha, em esquema diferenciado, mantendo uma equipe de plantão para agir em casos de eventualidades.

Mercados e feiras

Os mercados e feiras livres de Olinda funcionarão normalmente dentro dos seus horários.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Em razão do feriado da Data Magna de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai funcionar em regime de Plantão Judiciário.

Na referida data, unidades judiciárias de 1° e 2° Graus do Poder Judiciário estadual vão atuar em esquema de plantão, com atendimento remoto sendo voltado apenas para as demandas de urgências de caráter cível e criminal, como habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros. O horário de funcionamento dos plantões será das 13h às 17h.

Detran-PE

Em virtude do feriado da Data Magna de Pernambuco, a sede do Detran-PE, localizada na Estrada do Barbalho, no Recife, aas Unidades de Táxis e Coletivos – DUAT, Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans e lojas da Autarquia nos shoppings e nos Expressos Cidadão estarão todas fechadas.

Já as Operações Rota de Fuga, Trânsito Seguro e Prevenção “Segundos que salvam vidas” estarão com seus agentes nas ruas para garantir aos cidadãos mais tranquilidade.

Ministério Público do Trabalho

As unidades do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco atuarão em regime de plantão no feriado da Data Magna de Pernambuco. O órgão retoma as atividades normalmente na terça-feira (07).

Denúncias trabalhistas de interesse coletivo deverão ser feitas, prioritariamente, pelo site do órgão www.prt6.mpt.mp.br ou através do app MPT Pardal, disponível para Android e iOS.

