Carnaval 2023 Confira horários de shoppings, serviços e bancos em Pernambuco durante o período do Carnaval A abertura oficial no Recife acontece na sexta-feira (17), com programação até a Quarta-Feira de Cinzas (22)

Após dois anos sem Carnaval, foliões se preparam para cair no passo e aproveitar a festa de Momo. A abertura oficial no Recife acontece na sexta-feira (17), com programação até a Quarta-Feira de Cinzas (22).

Com isso, estabelecimentos comerciais e shoppings mudam o horário de funcionamento. Bancos e repartições públicas não funcionam durante a folia.

Comércio

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), as lojas de rua fecharão do Sábado de Zé Pereira (18) à terça (21) e só reabrem na Quarta-Feira de Cinzas, à tarde.

Shoppings

Shopping Recife - Boa Viagem

No sábado de Zé Pereira (18), o centro de compras funcionará das 9h às 19h.

Já no domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21), todas as lojas abrirão das 12h às 20h.

Na quarta-feira de cinzas (22), o funcionamento será das 12h às 22h.

RioMar Shopping - Pina

No sábado (18), funcionará das 9h às 19h. Espaço Gourmet, no piso L1, e Boulevard, no Piso L3, têm funcionamento facultativo das 19h às 21h.

No domingo (19), segunda-feira (20) e terça-feira (21), funcionará das 12h às 20h.

Já na Quarta-feira de Cinzas (22), abrirá das 12h às 22h.

Shopping Tacaruna - Santo Amaro

No Sábado de Zé Pereira (18), abrirá das 9h às 19h.

Do domingo a terça-feira de Carnaval, o mall funcionará das 12h às 20h.

Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), das 12h às 22h.

Shopping Boa Vista - Boa Vista

Na sexta-feira, dia 17, as lojas funcionarão das 9h às 18h.

Nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), as lojas estarão fechadas.

Nos dias 20 e 21 (segunda e terça-feira), as lojas abrirão das 11h às 19h.

Já no dia 22 (Quarta-feira de Cinzas), as lojas vão operar das 12h às 21h.



Shopping Plaza - Casa Forte

No Sábado de Zé Pereira (18), todas as suas operações funcionam das 9h às 19h.

Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, abre das 12h às 20h.

Na Quarta-Feira de Cinzas (22), o Plaza abre às 12h e encera as atividades às 22h.

Shopping ETC – Aflitos

Cinema tem horário próprio; já lojas e quiosque seguirão horário abaixo:

Sábado (18), das 9h às 18h;

Domingo (19), segunda (20) e terça (21), das 12h às 18h;

Quarta-feira de Cinzas (22), das 12h às 21h.

Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes

No sábado (18), as lojas funcionarão das 9h às 19h.

No domingo (19), segunda (20) e terça (21), das 12h às 20h.

Já na quarta (22), vai abrir das 12h às 22h.

Shopping Patteo Olinda - Olinda

No sábado, 18 de fevereiro, funcionará das 9h às 19h.

No domingo (19), na segunda (20) e na terça-feira (21) de Carnaval, funcionará das 12h às 20h.

E na Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro, o horário será das 12h às 22h.

Shopping North Way - Paulista

No sábado, abre das 9h às 19h.

Domingo, segunda e terça (19 a 21) - funcionará das 12h às 20h.

Já na Quarta Feira de Cinzas, das 12h às 22h.



Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho

Sábado (18) - Lojas - das 10h às 20h; Arco-vita - das 8h às 22h; *cinema funciona conforme programação própria

Domingo, segunda e terça-feira (dias 19, 20 e 21) - Lojas, das 12h às 20h; Arco-vita - das 8h às 20h; Tupan - das 10h às 20h; *cinema funciona conforme programação própria

Quarta-feira de Cinzas (22) - Lojas - das 12h às 22h; Arco-vita - das 8h às 22h; Tupan - Das 10h às 22h; *cinema funciona conforme programação própria

Camará Shopping - Camaragibe

Sábado (18): 10h às 19h - Lojas, quiosques e Praça de Alimentação

Domingo, Segunda e Terça (19, 20, 21): 12h às 20h - Lojas, quiosques e Praça de Alimentação

Quarta-feira de Cinzas (22): 12h às 22h - Lojas, quiosques e Praça de Alimentação

*O cinema tem programação especial, funcionando todos os dias, com várias opções de filmes, das 11h às 21h.



Recife Outlet - Moreno

No sábado (18), as lojas funcionarão das 9h às 19h.

No domingo (19), segunda (20) e terça (21), das 9h às 19h.

Já na quarta (22), vai abrir das 9h às 21h.

Shopping Difusora - Caruaru

No sábado (18), o horário de funcionamento será o habitual das 10h às 21h.

No domingo (19) e na segunda-feira (20), o Difusora irá funcionar no horário das 11h às 20h.

Na terça-feira (21), o mall estará fechado.

Quarta-feira de Cinzas (22), o shopping abre às 10h e fecha às 22h.

River Shopping - Petrolina

No sábado (18), das 10h às 22h, o Big Bompreço das 8h às 22h, a Lotérica das 10h às 18h, e o Expresso Cidadão das 8h às 17h.

No domingo (19), as lojas abrem das 14h às 20h, a praça de alimentação das 12h às 22h, e o Big Bompreço das 8h às 21h.

Na segunda-feira (20), as lojas e a praça de alimentação abrem das 10h às 12h, o Big Bompreço das 8h às 22h, a Caixa abre das 10h às 15h, a Lotérica das 10h às 19h, e Expresso Cidadão das 8h às 17h.

Na terça-feira (21), as lojas abrem das 10h às 22h, o Big Bompreço das 8h às 22h, e a Praça de Alimentação das 10h às 22h.

Na Quarta-feira de Cinzas (22), as lojas abrem das 10h às 22h, o Big Bompreço das 8h às 22h e a Praça de Alimentação das 10h às 22h.

Shopping Carpina

Sábado (18) - das 10h às 22h;

Domingo (19) - das 12h às 21h;

Segunda-feira (20) - das 10h às 22h;

Terça-feira (21) - das 12h às 21h;

Quarta-feira (22) - das 10h às 22h.

Agência do Banco do Brasil na avenida Rio Branco, no Centro do Recife (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante a segunda-feira (20) e terça-feira (21).

Na quarta (22), o início do expediente dos bancos será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado.

Correios

No sábado (18), o serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem neste dia, exceto na agência Central do Recife (Rua do Sol); Nova Ouro Preto; Av. Getúlio Vargas; Bairro de São José; Bairro Tamarineira; Av. Conselheiro Aguiar; Salgadinho; Bairro dos Aflitos e Praia de Piedade.

Na segunda e terça-feira (20 e 21), não haverá atendimento nas agências, em função do Carnaval. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h, exceto as agências de Nova Ouro Preto; Av. Getúlio Vargas; Salgadinho; Bairro dos Aflitos; Bairro do Arruda; Ilha do Leite; Moreno; e Olinda.

Nos dias 20 e 21 o atendimento da Central de Atendimento dos Correios - CAC estará disponível por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página: faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php;

Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: https://www.correios.com.br/.

O atendimento com os operadores será retomado no dia 22/2, às 8h.



Detran-PE

Os endereços do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) funcionam normalmente na sexta-feira (17), exceto os Expressos Olinda e Boa Vista, que estarão abertos até as 13h.



No sábado (18), domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21), além da Quarta-feira de Cinzas, todas as unidades estarão fechadas.

Ferreira Costa

As lojas da Ferreira Costa da Imbiribeira e da Tamarineira, no Recife, funcionarão no sábado (18), domingo (19) e segunda (20), funcionarão das 8h às 18h. Já na terça (21), as lojas estarão fechadas, voltando a abrir na Quarta-Feira de Cinzas (22), das 8h às 21h.



As lojas de Garanhuns e Caruaru funcionam no sábado, das 8h às 15h, e das 8h às 18h, respectivamente. Os locais estarão fechados do domingo a terça-feira, voltam a funcionar na quarta (22).

Olinda

As aulas na rede municipal param nesta na sexta-feira (17) e retornam na quinta-feira (23). Dias 19, 20 e 21 (

Os postos de saúde e policlínica da atenção básica suspendem o atendimento na sexta-feira (17) e retornam na quinta-feira (23), com exceção da Policlínica Barros Barreto, no Carmo, que irá funcionar nos dias do Carnaval, atuando com atendimentos aos foliões.

Já os atendimentos de urgência e emergência de saúde acontecem normalmente no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15; e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo. Todos funcionarão com plantão 24h.

Os mercados públicos da cidade abrem normalmente, das 6h às 17h, e a coleta de lixo é mantida em todos os bairros.

