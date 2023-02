Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família 2023 em fevereiro

A- A+

Com o encerramento do mês de janeiro, também chegou ao fim o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o primeiro mês do ano. No caso de fevereiro, por ser um mês mais curto, o calendário de pagamento do Bolsa Família fica diferente, com os pagamentos começando mais cedo. Com isso, os beneficiados recebem a partir do dia 13 de fevereiro.

O pagamento do Bolsa Família segue a ordem baseada no dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Dessa forma, os cidadãos com NIS terminado em 1 continuam sendo os primeiros a receber o benefício.

A tabela segue a ordem númerica do digito final do NIS, sendo os de NIS terminado em 0 os últimos a receber o pagamento do Bolsa Família.

Confira a tabela de pagamento do Bolsa Família 2023 para fevereiro:

NIS terminado em 1 - pagamento em 13/02

NIS terminado em 2 - pagamento em 14/02

NIS terminado em 3 - pagamento em 15/02

NIS terminado em 4 - pagamento em 16/02

NIS terminado em 5 - pagamento em 17/02

NIS terminado em 6 - pagamento em 22/02

NIS terminado em 7 - pagamento em 23/02

NIS terminado em 8 - pagamento em 24/02

NIS terminado em 9 - pagamento em 27/02

NIS terminado em 0 - pagamento em 28/02

