Confira o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana no feriado da Semana Santa

A morte e a ressureição de Jesus Cristo são relembradas nesta sexta-feira (7) e neste domingo (9), respectivamente. As datas fazem parte do calendário cristão e também são marcadas pelo tradicional feriado da Semana Santa, que altera o funcionamento de estabelecimentos e repartições públicas.



O comércio do Centro do Recife e dos bairros será facultativo, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas.

Já os shopping centers da capital e Região Metropolitana vão operar em horário especial. Bancos estarão fechados.



Saiba o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana durante a Semana Santa:

Comércio do Centro do Recife e bairros

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife, o funcionamento do comércio do Centro da cidade e de bairros será facultativo na Sexta-Feira Santa (7). A abertura e horário dos estabelecimentos ficará a critério de cada lojista, conforme convenção coletiva.



Shoppings

Recife

- Plaza Shopping - 12h às 21h;

- RioMar Shopping - 12h às 21h;

- Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

- Shopping Recife - 12h às 21h;

- Shopping Tacaruna - 12h às 21h.

- Shopping ETC - Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 12h às 18h

Cinema: conferir programação no site do Cinema do Moviemax

Olinda

- Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h.



Paulista

- Paulista North Way Shopping - 12h às 21h.



Camaragibe

- Camará Shopping - 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes

-Shopping Guararapes - 12h às 21h.



Cabo de Santo Agostinho

- Shopping Costa Dourada - 12h às 20h.



Igarassu

- Shopping Igarassu - 12h às 20h.



Moreno

- Recife Outlet - 9h às 21h.





Repartições estaduais

De acordo com o Governo de Pernambuco, a quinta-feira (6) será considerada ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do Estado, com exceção dos serviços essenciais.



Prefeitura do Recife

A capital pernambucana está com atrações de lazer para o feriado da Semana Santa. O espetáculo “Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo" vai se apresentar na sexta-feira (7), no sábado (8) e no domingo (9), às 18h, no Marco Zero, na área central.



A ciclofaixa de turismo e lazer estará funcionando na sexta e no domingo de Páscoa, das 7h às 16h. Além disso, o Olha! Recife oferecerá passeios no sábado e no domingo. O Paço do Frevo funcionará das 10h às 17h, na quinta e na sexta, e das 11h às 18h, no sábado e no domingo.



Já o Jardim Botânico do Recife abre as portas no sábado (8) e domingo (9), das 9h às 15h, com entrada gratuita.

Em função do feriado, alguns serviços municipais não estarão disponíveis e/ou terão horário de funcionamento alterado, a exemplo dos oferecidos no edifício-sede da Prefeitura e na sede da Reciprev e Saúde Recife.



As feiras e mercados públicos do Recife estarão abertos de 6h às 18h nesta quinta-feira (6) e no sábado (8). Já na Sexta-feira (7) da Paixão e no Domingo de Páscoa (9), o funcionamento será reduzido, das 6h às 13h.



O expediente no Hospital Veterinário do Recife (HVR) segue normal até esta quinta, das 7h às 18h. Na sexta-feira, o local funcionará apenas para atendimentos de emergência, das 8h às 12h.

As 26 unidades da Academia Recife estarão fechadas durante o período da Semana Santa, entre quinta e domingo. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) também não terá atividades para o público geral.

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quinta-feira (6) e sexta-feira (7).

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



Detran

A sede do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), localizada na Estrada do Barbalho, 889, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife; as Unidades de Táxis e Coletivos (DUAT); Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans); além de lojas da autarquia nos shoppings e nos Expressos Cidadão, estarão fechadas nos dias 6, 7 e 8 de abril.

Já as Operações Rota de Fuga, Trânsito Seguro e Prevenção “Segundos que salvam vidas” estarão com seus agentes nas ruas nas datas informadas.



Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta-feira (7). As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Correios

Na Sexta-Feira da Paixão (7), não haverá atendimento nas agências dos Correios. Já no sábado (8), haverá funcionamento somente das agências que funcionam aos sábados. Confira lista no site.



Ministério Público do Trabalho

O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) vai funcionar em regime de plantão durante a Semana Santa, entre os dias 5 e 7 de abril. O expediente será normalizado na segunda-feira (10).

