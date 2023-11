A- A+

O Dia de Finados é celebrado nesta quinta-feira (2) em todo o Brasil. A data muda o funcionamento do comércio, repartições públicas, bancos e shoppings do Recife e Região Metropolitana.



Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio de rua de bairros e do centro da Capital pernambucana funcionarão de modo facultativo.



A CDL Recife ressalta que a decisão foi acordada com o sindicato dos trabalhadores da categoria. Os shoppings abrirão em horário especial e os bancos estarão fechados.

Comércio

Abertura e horário de funcionamento de lojas do Centro do Recife e bairros é facultativa, segundo a CDL Recife. Ou seja, cada lojista poderá optar por abrir ou não.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h

RioMar Shopping - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - 12h às 21h

Shopping ETC - 12h às 18h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - 12h às 21h



Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h



Carpina

Shopping Carpina - 12h às 21h

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público na quinta-feira (2), feriado de Finados, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

A decisão segue a resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.



Os clientes e o público em geral podem utilizar os canais digitais dos bancos. Na sexta-feira (3), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.



A Febraban ressalta que, tanto no sábado (4) quanto no domingo (5), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas.

Detran-PE

Nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, a sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, as lojas do órgão instaladas nos shoppings e nos Expressos Cidadão, e as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran) estarão fechadas.



Na sexta-feira (3), também não haverá atendimento, em virtude da transferência do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. No sábado (4), as lojas dos shoppings e nos Expressos Cidadão funcionam normalmente. Na segunda-feira (6), a sede, as lojas dos shoppings e nos Expressos Cidadão e as Ciretrans retornarão ao atendimento normal.

MPT-PE

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco atuará em regime de plantão na quinta (2) e sexta-feira (3), em função dos feriados de Finados e do Dia de Todos os Santos, transferido da quarta-feira (1⁰) para a sexta-feira, de acordo com portaria nº 242.2023, assinada pela procuradora-chefe, Ana Carolina Lima Vieira.

A determinação vale para todas as unidades do MPT em Pernambuco no Recife, em Caruaru e em Petrolina. O órgão ministerial retoma as atividades normais na segunda-feira (6). Durante o feriado, denúncias podem ser registradas no site do MPT em Pernambuco ou no App MPT Pardal, disponível tanto para Android quanto para iOS.

Repartições públicas

Governo de Pernambuco

Em virtude do Dia do Servidor, o Governo de Pernambuco determinou que o ponto facultativo, originalmente previsto para o sábado (28), fosse transferido para 3 de novembro. Assim, os servidores vão estender o descanso, que terá início em 2 de novembro. Funcionarão apenas os serviços essenciais.



Prefeitura do Recife

Em virtude do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2), e da transferência da celebração do Dia do Servidor Público de 28 de outubro para a sexta-feira (3), alguns serviços municipais do Recife terão ajustes no funcionamento. Os cemitérios municipais, que normalmente funcionam das 7h às 17h, estarão abertos ao público até às 18h no feriado. Além disso, celebrações religiosas estão programadas para diversos horários em alguns dos cemitérios.



Quem quiser aproveitar a cidade, a Prefeitura do Recife preparou uma programação de lazer. Uma das opções é o Jardim Botânico do Recife, que estará de portas abertas tanto na quinta como na sexta. O Programa Praia sem Barreiras, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7, também funcionará de quinta até domingo (5), das 8h às 13h. O museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, também estará aberto a visitações em todos os dias do feriadão. Confira o abre e fecha dos serviços municipais:



Edifício-sede - O edifício-sede da PCR estará fechado neste feriadão. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na segunda-feira.



Cemitérios municipais - A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) vai oferecer uma série de serviços nos cinco cemitérios públicos do município (Casa Amarela, Parque das Flores, Santo Amaro, Tejipió e Várzea), com o intuito de proporcionar mais conforto ao público no próximo Dia de Finados. A expectativa é de que aproximadamente 20 mil pessoas circulem pelos locais durante a data. O horário de atendimento, que normalmente é das 7h às 17h, no dia 2 fica estendido até às 18h.



Na quinta-feira, Dia de Finados, os cemitérios de Santo Amaro, Parque das Flores e Casa Amarela contarão com celebrações religiosas durante todo o dia. No primeiro, acontecerão às 7h (missa), 8h30 (recitação do santo), às 10h (celebração da missa), às 12h (missa), às 14h30 (recitação do terço) e às 16h. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Recife e Olinda, Dom Limacedo Antônio da Silva, irá celebrar, no dia 2, a missa das 10h em Santo Amaro. A missa das 16h no Parque das Flores será celebrada pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido.



Saúde - No feriadão de Finados, as vacinas contra Covid-19 e Influenza, bem como todos os imunizantes de rotina para crianças e adolescentes menores de 15 anos para atualização do cartão de vacinação, continuarão sendo disponibilizadas nos centros montados em quatro shoppings da capital. São eles: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Tacaruna, em Santo Amaro; e Boa Vista, na área central da cidade. No dia 02, estarão abertos nos seguintes horários: Recife, RioMar e Tacaruna das 12h às 19h e Boa Vista das 11h às 19h. No dia 3, o horário será o mesmo do funcionamento de cada local. O serviço também estará disponível no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h. Toda vacinação nestes locais poderá ser realizada por demanda espontânea.



Já os centros de testagem para Covid-19 estarão funcionando na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga; e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h. Os atendimentos podem ser realizados por demanda espontânea ou também por agendamento via Conecta Recife.



O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR), no Curado, estará com seus serviços ambulatoriais suspensos durante o feriado prolongado, mas continuará realizando partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de agressões.



Os serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira, porém com fechamento dos ambulatórios.



Para a vacinação antirrábica e antitetânica, a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, funcionará das 7h às 17h. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a chamados, por meio dos telefones 3355-7705 ou 3355-7712.



Cultura - No feriado desta quinta-feira, não faltarão convites para o Recife celebrar as tradições que mantêm a cultura da cidade viva e pulsante há muitas gerações. O Paço do Frevo funcionará normalmente, das 10h às 17h, saudando o maior bloco do mundo com a nova exposição temporária “A Magia do Galo”, que convida a mergulhar no universo de um dos maiores símbolos do Carnaval recifense. O museu também funcionará na sexta (3), no mesmo horário, e no sábado e no domingo (4 e 5), das 11h às 18h. No domingo, o Paço tem um convite especial para a cidade: para celebrar o Dia do Frevo de Bloco, o Arrastão do Frevo promoverá um grande encontro de blocos líricos, ao som da Orquestra do Maestro Barbosa, saindo do Marco Zero, a partir das 16h.



Os demais museus geridos pelo poder público municipal fecharão na quinta e na sexta e funcionarão normalmente no sábado e no domingo, a exemplo do Museu da Cidade, Mamam e dos equipamentos do Pátio de São Pedro, como o Museu de Arte Popular e a Casa do Carnaval.



Os teatros de Santa Isabel e Barreto Júnior fecharão no dia 2 e abrirão as portas para montagens e programações no fim da semana. Os demais teatros, como o Parque e Luiz Mendonça, funcionarão normalmente, com programações como o espetáculo infantil “A boba: uma jornada”, realizado com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife, que serão divulgadas nos canais oficiais de cada equipamento.



Turismo e lazer - A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará montada nesta quinta-feira por conta do feriado nacional do dia de Finados. Nos domingos 5 e 12, no entanto, o percurso não estará montado por conta da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Também é opção de lazer para os próximos dias o Olha! Recife, projeto de sensibilização turística que oferece tours gratuitos e guiados com temas diferentes a cada semana. Os detalhes podem ser conferidos no site www.olharecife.com.br, onde também estarão disponíveis as inscrições, a partir da sexta-feira.



Assistência social e direitos humanos - Nesta quinta-feira e sexta-feira, não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.



As exceções são o Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



O Projeto Praia sem Barreiras acontece a partir desta quinta-feira e vai até o domingo, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. A ação consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar. Não precisa de agendamento prévio para ser atendido, basta comparecer ao local.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quinta-feira e sexta-feira.



Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira, das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Mulher - Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife e o Centro Municipal Júlia Santiago, no Pina, estarão fechados neste feriado. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia e o Serviço Especializado Regionalizado Clarice Lispector, localizado na Avenida Recife, 3585, no bairro do IPSEP, que funciona das 7h às 19h, de segunda a domingo.



Procon Recife - Na próxima quinta-feira não haverá expediente na sede do Procon Recife, localizada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio. Nesse dia, também estarão fechados os postos de atendimento do órgão localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Helder, no Coque). Também não haverá atendimento presencial na próxima sexta-feira, considerado ponto facultativo. O atendimento presencial volta a ser realizado na próxima segunda-feira, das 8h às 13h.



Compaz - A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz fecham na quinta-feira e na sexta-feira, e abrem no horário normal no sábado e domingo - das 8h ao meio-dia.



Mercados e feiras - Da quinta-feira ao domingo, os mercados públicos e feiras do Recife funcionam em horário diferenciado. Os mercados e feiras funcionarão das 6h às 13h e a partir da segunda, os equipamentos voltam a operar em horário normal, das 6h às 18h.



Esportes - As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas tanto na quinta quanto na sexta-feira, retornando ao funcionamento normal no sábado. O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).



Hospital Veterinário - Da quinta-feira até o domingo, por conta do feriado, o Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário diferenciado, das 7h às 13h, apenas para emergências. A partir da próxima segunda, o expediente volta ao normal, das 7h às 18h.



Meio ambiente - No feriado de Finados, o Jardim Botânico do Recife (JBR) será uma opção de lazer e convivência com a natureza nesta quinta e sexta-feira. No local, as pessoas podem ter uma experiência de contato com a Mata Atlântica e se conectar com o meio ambiente. Nestes dias, o espaço não estará com visitas guiadas. O JBR funciona das 09h às 15h, com entrada gratuita. Já o Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte, estará fechado e só retornará com as atividades gratuitas no sábado e domingo, das 9h às 16h.



Agências de emprego, escolas profissionalizantes e sala do empreendedorismo - As Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público nesta quinta-feira, nem na sexta-feira, em que foi decretado ponto facultativo. Os serviços retornam na segunda na Agência de Emprego de Casa Amarela, entre as 8h e 16h, com atendimento da Sala do Empreendedorismo também disponível.



As aulas nas Escolas Profissionalizantes, por sua vez, também retornam na segunda-feira, nos horários normais dos cursos. Já os serviços da Agência e da Sala presentes nos Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) retornam suas atividades na terça-feira (7), das 8h às 16h, conforme funcionamento do equipamento.



Procuradoria da Fazenda Municipal - O Setor de Atendimento da Procuradoria da Fazenda Municipal (PFM), localizado no Empresarial Riomar Trade Center, no Pina, não abre na próxima quinta-feira e também na sexta-feira. O atendimento presencial volta a ser realizado na próxima segunda-feira, das 8h às 14h.



Prefeitura de Olinda

No Dia de Finados, não haverá expediente nos órgãos da Prefeitura de Olinda, e nem aulas na rede municipal de ensino. Entretanto, os serviços considerados essenciais serão mantidos para toda a população.



Quem precisar de suporte na área de saúde poderá contar com o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15; e o Hospital Tricentenário, em Bairro Novo. Todos funcionarão com plantão 24h.



Os mercados públicos da cidade abrem normalmente, das 6h às 17h, e a coleta de lixo também será mantida em todos os bairros. A Diretoria de Iluminação manterá, em esquema diferenciado, uma equipe de plantão para agir em casos de eventualidades.

Prefeitura de Paulista

Em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, os serviços da administração municipal sofrerão alterações na quinta-feira (2), devido ao feriado de Finados. Além disso, o feriado municipal do Dia da Consciência Evangélica, que seria nesta terça-feira (31), foi transferido para a sexta-feira (3).



Nos dois dias, funcionarão apenas alguns serviços essenciais, como recolhimento de lixo domiciliar, mercados públicos e atendimento de saúde.



Serão mantidos os atendimentos de urgência, como as atividades da Prontoclínica Torres Galvão (PTG); do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Tereza Noronha, no bairro do Janga, que estarão disponíveis 24 horas por dia.



A Prefeitura de Paulista ressalta que, no Dia de Finados (2), serão realizadas duas missas em memória dos falecidos. A primeira será uma campal, na frente do Cemitério Campo Santo São José, às 7h. A segunda missa será às 12h, na Igreja Matriz de Santa Isabel, no Centro.

