Confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriadão da Semana Santa

O feriadão da Semana Santa, entre a Sexta-Feira da Paixão (29) e o Domingo de Páscoa (31), altera o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Pernambuco.

Na quinta-feira (28), haverá ponto facultativo para os servidores públicos do Estado e também do Recife. Quem trabalha com serviço essenciais, como em postos de saúde e hospitais, no entanto, mantém as atividades.

O Portal Folha de Pernambuco preparou um guia com os horários de diversos setores para você se preparar. Confira:

Comércio

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas do Centro e bairros do Recife terão funcionamento facultativo na Sexta-Feira da Paixão (29).



Já no Sábado de Aleluia (30) e no Domingo de Páscoa (31), a abertura será normal para os estabelecimentos que desejarem abrir.

Shoppings

RioMar Shopping - Pina, Recife

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Shopping Recife - Boa Viagem, Recife

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Shopping Tacaruna - Santo Amaro, Recife

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Plaza Shopping - Casa Forte, Recife

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Shopping Boa Vista - Boa Vista, Recife

Sexta-feira (29): 11h às 19h

Sábado (30): 9h às 21h

Domingo (31): 11h às 19h

Shopping ETC - Aflitos, Recife

Sexta-feira (29): 12h às 18h

Sábado (30): 9h às 21h

Domingo (31): 12h às 18h

Patteo Shopping - Olinda

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h



Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Camará Shopping - Camaragibe

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 10h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho

Sexta-feira (29): 12h às 20h

Sábado (30): 9h às 22h

Domingo (31): 12h às 20h



Shopping Difusora - Caruaru

Sexta-feira (29): 11h às 20h

Sábado (30): 10h às 21h

Domingo (31): 11h às 20h

River Shopping - Petrolina

Sexta-feira (29): lojas e quiosques fechados e alimentação e lazer das 12h às 22h

Sábado (30): 10h às 22h

Domingo (31): lojas e quiosques das 12h às 20h e alimentação e lazer das 12h às 22h

Shopping Carpina - Carpina

Sexta-feira (29): 12h às 21h

Sábado (30): 10h às 22h

Domingo (31): 12h às 21h

Repartições públicas

O Governo de Pernambuco determinou ponto facultativo para os servidores públicos já na Quinta-Feira Santa (28). Servidores irão trabalhar de acordo com determinação de sua chefia direta. A Prefeitura do Recife também determinou ponto facultativo para a Quinta-Feira Santa. Tanto no Estado, quanto na capital pernambucana, os serviços voltarão ao normal na segunda-feira (1º/4).

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas nesta Sexta-Feira da Paixão (29), abrindo novamente na segunda-feira (1º/4).

Entretanto, as áreas de autoatendimento em caixas eletrônicos estarão disponíveis, assim como também os canais de atendimento por telefone, aplicativos e internet banking.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

O Poder Judiciário estadual funcionará em regime de plantão entre a quinta-feira (28) e o Domingo de Páscoa (31), em razão do feriadão da Semana Santa, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Durante a referida data, unidades judiciárias do TJPE vão prestar atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como, por exemplo, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros. O horário de funcionamento do plantão forense será das 13h às 17h", explicou o TJPE.

