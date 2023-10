Confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriado de Nossa Senhora Aparecida

A- A+

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, altera o funcionamento de comércio, shoppings, repartições públicas e outros serviços e atividades em Pernambuco. A data religiosa é celebrada nesta quinta-feira (12).

Bancos não irão abrir, e a maioria dos shoppings funcionará no horário especial das 12h às 21h, abrindo mais tarde e fechando mais cedo.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio de rua de bairros e do Centro do Recife adotará esquema de funcionamento facultativo, conforme convenção coletiva da categoria. Já o Poder Judiciário terá os serviços suspensos na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13).

Na data da padroeira do Brasil, que é feriado nacional, também se comemora o Dia das Crianças.

Shoppings

RioMar Shopping (Pina) - 12h às 21h;

Shopping Recife (Boa Viagem) - 12h às 21h;

Shopping Boa Vista (Boa Vista) - 11h às 19h;

Shopping Tacaruna (Santo Amaro) - 12h às 21h;

Plaza Shopping (Casa Forte) - 12h às 21h;

ETC Shopping (Aflitos) - 12h às 18h;

Patteo Shopping (Olinda) - 12h às 21h;

Shopping Guararapes (Jaboatão) - 9h às 22h (horário normal);

Paulista North Way (Paulista) - 9h às 22h (horário normal);

Camará Shopping (Camaragibe) - 12h às 21h;

Shopping Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho) - 9h às 22h;

Shopping Igarassu (Igarassu) - 12 às 20h;

Shopping Carpina (Carpina) - 10h às 22h;

Recife Outlet (Moreno) - 9h às 21h.

Comércio

O horário de funcionamento será facultativo, segundo a CDL Recife. Ou seja, cada lojista poderá optar por abrir ou não.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Nossa Senhora Aparecida, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).



"Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências", explica a Febraban.

Na sexta-feira (13), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas na quinta-feira (12), mas os canais remotos de atendimento permanecem disponíveis para esclarecer dúvidas ou fazer pedidos de benefícios.

Na sexta-feira (13), será ponto facultativo para os servidores públicos federais, conforme Portaria MGI nº 6.142, publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira (10). Com isso, as agências também estarão fechadas. De acordo com o INSS, os agendamentos previstos para sexta serão remarcados.

Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo para a sexta-feira (13), o dia seguinte ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quinta-feira (12). Com isso, os servidores do Estado terão um feriado estendido. As exceções são para serviços de funcionamento indispensável, a juízo do chefe do órgão.

Prefeitura do Recife

Os servidores da Prefeitura do Recife terão ponto facultativo na sexta-feira (13), além do feriado da quinta-feira (12).

Edifício-sede

Os serviços e o atendimento ao público oferecidos no edifício-sede da Prefeitura e na sede da Reciprev e Saúde Recife não funcionam neste feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e na sexta-feira, retomando à normalidade na segunda-feira (16).



Saúde

No feriadão de Dia de Nossa Senhora Aparecida, as vacinas contra Covid-19 e Influenza (ambas para todos os públicos), e todas as vacinas de rotina para crianças e adolescentes menores de 15 anos para atualização do cartão de vacinação, continuarão sendo disponibilizadas nos centros montados em quatro shoppings da capital. São eles: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Tacaruna, em Santo Amaro; e Boa Vista, na área central da cidade. O horário será o mesmo do funcionamento de cada local.

A aplicação dos imunizantes também irá acontecer no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h. Toda vacinação nestes locais poderá ser realizada por demanda espontânea.



Já os centros de testagem para Covid-19 estarão funcionando na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga; e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h. Os atendimentos podem ser realizados por demanda espontânea ou também por agendamento via Conecta Recife.



O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR), no Curado, estará com seus serviços ambulatoriais suspensos durante o feriado, mas continuará realizando partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de agressões.



Os serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira, porém com fechamento dos ambulatórios.



Para a vacinação antirrábica e antitetânica, a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, funcionará das 7h às 17h. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a chamados, por meio dos telefones 3355-7705 ou 3355-7712.



Para a vacinação antirrábica e antitetânica, a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, funcionará das 7h às 17h. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a chamados, por meio dos telefones 3355-7705 ou 3355-7712.

Cultura

Neste feriado, a farra está garantida nos espaços culturais geridos pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife. De quinta a domingo, vai ter música, contação de história e espetáculos teatrais gratuitos ou a preços populares, convidando os pequenos recifenses a brincar de plateia para nossas tradições culturais.

No Teatro de Santa Isabel, cidadania e música se encontram no palco, em programação gratuita e aberta ao público, no próximo dia 12. A partir das 16h, a Orquestra Criança Cidadã fará uma apresentação aberta a todos os públicos, com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 15h, espalhando esperança, em todos os seus acordes.

No Paço do Frevo, localizado no Recife Antigo, em frente à Praça do Arsenal, a festa da criançada será tão comprida quando animada. No dia 12, serão oferecidas duas oficinas infantis para crianças a partir de seis anos, de confecção de boneco gigante, das 10h às 12h, e de customização de sombrinhas de frevo, das 15h às 16h.

Vai ter também contação de história, das 14h às 15h. E, encerrando a programação do Dia das Crianças, o Paço recebe uma apresentação da Orquestra Paranampuká, às 16h, na Praça do Frevo, no terceiro andar do museu.

No dia 14, tem mais! A partir das 16h, quem anima o sábado no Paço do Frevo é o Bloco Lírico Infantil Sonho e Fantasia. As inscrições prévias para as oficinas são gratuitas - neste link. O acesso ao museu custa R$ 10 (R$ 5, a meia).

Também estará em cartaz na cidade o Festival Pintando o 7, até o próximo dia 15 de outubro, viabilizado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), espalhando brincadeira e atrações por todo o feriado. No Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, serão apresentados os espetáculos Cantigas de Fiar e Vento Forte para Água e Sabão, nos dias 12 e 13. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia).

No Teatro do Parque, estará em cartaz, de 12 a 15, o espetáculo “Dominguinhos, isso aqui tá bom demais”, trazendo o Recife de volta para o aconchego de um dos maiores sanfoneiros e músicos que o Nordeste já produziu.

Os demais espaços culturais geridos pela Prefeitura do Recife fecharão na quinta (12), mas funcionarão normalmente na sexta, sábado e domingo (13, 14 e 15).

Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível nesta quinta-feira, das 7h às 16h. Além desta data, o percurso estará montado normalmente no domingo (15). O Olha! Recife também estará acontecendo, com passeios para toda a família. Para participar, basta acessar o site www.olharecife.com.br e garantir a inscrição.



Os espaços públicos estarão preenchidos de atividades para as crianças, nesta quinta-feira (12). Haverá programação com brinquedos infláveis, recreação e atrações musicais infantis nos parques da Macaxeira e de Santana, no Segundo Jardim de Boa Viagem, Comunidade Irmã Doroty (na Avenida Sul) e na Rua Terra Branca, no Cohab (Ibura).

Assistência Social e Direitos Humanos

Nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves. Os serviços voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (16).



As exceções são o Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



O Projeto Praia sem Barreiras vai promover atividades voltadas para o público infantil nesta quinta-feira (12). Já na sexta-feira (13), sábado (14) e domingo (15), a ação acontece normalmente para o público em geral. O banho de mar assistido com cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida acontece na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, no posto 7, a partir das 8h.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quinta-feira (12) e sexta-feira (13). Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (16), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados nesta quinta-feira (12) e na sexta-feira (13). As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, 700, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h. Os demais serviços e atividades serão retomados na segunda-feira (16).



Procon

Na quinta-feira (12) e sexta (13) não haverá expediente na sede do Procon Recife, localizada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio. Nesse dia, também estarão fechados os postos de atendimento do órgão localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; e Dom Helder, no Coque.



O consumidor pode registrar sua reclamação ou denúncia pelo Whatsapp (81) 3355-3286 ou pelo site procon.recife.pe.gov.br. Outra alternativa é entrar em contato com o Procon Recife pelo e-mail: [email protected].

Compaz

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz fecham na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), e abrem no sábado (14) e domingo (15), das 8h às 12h.



Mercados e feiras

Da quinta-feira (12) ao domingo (15), os mercados públicos e feiras do Recife funcionam em horário diferenciado. Os mercados e feiras funcionarão das 6h às 13h e a partir da segunda (16), os equipamentos voltam a operar em horário normal, das 6h às 18h.



Esporte

As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta quinta-feira (12) e na manhã da sexta (13) – à tarde, o expediente será normal. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) suspende as atividades nos dois dias.



Hospital Veterinário do Recife

Da quinta-feira até o domingo, o Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário diferenciado, das 7h às 13h, apenas para emergências. A partir da próxima segunda (16) o expediente volta ao normal, das 7h às 18h.



Meio ambiente

A criançada terá várias opções para se divertir no Recife, na quinta-feira (12). No roteiro, atividades no Econúcleo do Parque da Jaqueira, Zona Norte, e no Jardim Botânico do Recife (JBR), Zona Oeste. Toda programação será gratuita e com a temática ambiental. O Econúcleo do Parque da Jaqueira funciona das 9h às 16h. Já o JBR é aberto das 9h às 15h. A programação continua na sexta-feira (13) e ao longo do final de semana nos equipamentos ambientais da Prefeitura do Recife.

Agências de emprego, escolas profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo

As Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público nesta quinta-feira (12), nem na sexta-feira (13). Os serviços retornam na segunda (16) na Agência de Emprego de Casa Amarela, entre as 8h e 16h, com atendimento da Sala do Empreendedorismo também disponível. As aulas nas Escolas Profissionalizantes, por sua vez, também retornam na segunda-feira (16), nos horários normais dos cursos.



Já os serviços da Agência e da Sala presentes nos Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) retornam suas atividades na terça-feira (17), das 8h às 16h. Os agendamentos podem ser feitos normalmente pelo site (www.agenciadeemprego.recife.pe.gov.br).



Procuradoria da Fazenda Municipal

O Setor de Atendimento da Procuradoria da Fazenda Municipal, localizado no Empresarial Riomar Trade Center, no Pina, não abre na próxima quinta-feira (12) e na sexta-feira(13). O atendimento presencial na unidade volta a ser realizado na próxima segunda-feira (16).

Prefeitura de Olinda

Saúde

Quem precisar buscar atendimento médico neste feriado poderá se dirigir ao Serviço de Pronto Atendimento de Peixinhos (SPA), UPA da PE-15, UPA de Rio Doce e ao Hospital do Tricentenário, em Bairro Novo. Todos funcionarão em regime de plantão 24h.

Vacinação

A vacinação no Shopping Patteo e nos Postos de Saúde retornará na segunda-feira (16). Neste dia, a vacinação no Patteo seguirá o horário do estabelecimento, uma vez que é feriado do Dia do Comerciário.

Educação

Nas unidades de ensino, creches e escolas, não haverá aula.

Coleta de lixo

A coleta de lixo funcionará nesta quinta-feira (12), com a limpeza do Sítio Histórico, principais corredores do município e a limpeza das praias. No sábado, o serviço funcionará normalmente com capinação, varrição, coleta e remoção de entulhos. Já no domingo, haverá a coleta domiciliar nos principais corredores e varrição do Sítio Histórico.

Mercados e feiras

Os mercados e feiras livres de Olinda funcionarão nesta quinta-feira (12) até as 13h. Nos outros dias seguirão normalmente dentro dos seus horários estabelecidos por cada um deles.

Ciclofaixa de lazer

Ciclofaixa de Lazer de Olinda funcionará tanto na quinta-feira (12), quanto no domingo (15).

Prefeitura de Paulista

Em Paulista, os serviços da administração municipal sofrerão alterações, na quinta-feira (12). A sexta-feira (13) terá ponto facultativo no município. Nos dois dias, funcionarão apenas alguns serviços essenciais, como: recolhimento de lixo domiciliar, mercados públicos e atendimento de saúde.



Em relação aos serviços de saúde, serão mantidos os atendimentos de urgência, como as atividades da Prontoclínica Torres Galvão (PTG), próxima ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira; do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no bairro do Janga. Todas essas unidades estarão disponíveis 24 horas por dia.



Os mercados públicos Eduardo Campos, em Paratibe; e Tiradentes, no Centro; estarão abertos terão expediente normal nos dois dias, das 6h às 13h.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai atuar em esquema de plantão judiciário na quinta e sexta-feira (12 e 13), nas comarcas da Capital e do Interior.

Na quinta-feira (12/10), o esquema de plantão acontece em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil; e na sexta-feira (13/10), o plantão forense será realizado em virtude do custo operacional do aparelho jurisdicional.

Nas referidas datas, o Judiciário estadual prestará atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgências de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros. O horário de funcionamento dos plantões será das 13h às 17h.

Detran-PE

Em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), e do ponto facultativo determinado pelo Governo de Pernambuco, a sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), no bairro da Iputinga, as lojas do órgão nos Shoppings e nos Expressos Cidadão, e as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), estarão fechadas no dia 12 na sexta-feira (13). As lojas dos shoppings e dos Expressos Cidadão funcionam normalmente no sábado (14). Já a sede do Detran-PE e as Ciretrans retornam na segunda-feira (16).

Compesa

Todas as lojas de atendimento da Compesa no Estado estarão fechadas nesta quinta-feira (12). As atividades serão retomadas na sexta-feira (13), no horário das 8h às 17h, e no sábado (14), no período das 8 às 12h.

Já as lojas que funcionam nos Expresso Cidadão também estarão fechadas na sexta-feira (13). Voltam a funcionar no sábado (14), das 8h às 14h, exceto os Expressos de Petrolina, Salgueiro e Garanhuns, unidades que já não oferecem atendimento nesse dia.

As lojas da Compesa das unidades dos Expressos Cidadão funcionam mediante agendamento. As que estarão abertas no sábado são: Shopping Boa Vista (Recife), Shopping Riomar (Recife), Shopping Patteo (Olinda), Caruaru Shopping (Caruaru) e Vitória Park Shopping (Vitória de Santo Antão).

Durante o feriado os serviços essenciais serão mantidos, assim como as equipes de plantão para atuar também em situações de emergência. Para os demais setores da Compesa, o expediente retornará na segunda-feira (16) devido ao ponto facultativo.

Apesar do feriado, os clientes continuarão contando com os serviços oferecidos pelas Compesa através dos vários canais de atendimento: 0800 081 0195, na Loja Virtual (www.compesa.com.br), aplicativo Compesa e pelo WhatsApp 81 9488 2336.

