Confira o que abre e o que fecha na semana do Natal no Recife e na RMR
Feriado altera diversos horários de serviços e comércio
O feriado do Natal, data em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo, altera o funcionamento de serviços públicos, comércio, shoppings e bancos no Recife e na Região Metropolitana.
Os shoppings, por exemplo, têm funcionamentos estendidos na segunda-feira (22) e terça-feira (23), mas operam em horários reduzidos na Véspera de Natal, a quarta-feira (24), bem como fecham a maioria das lojas no dia de Natal, a quinta-feira (25).
Nas repartições públicas, o governo de Pernambuco decretou ponto facultativo na sexta-feira (26), estendendo o feriado para os servidores.
Confira, no roteiro preparado pela Folha de Pernambuco, como ficam os horários:
O comércio do Centro do Recife funciona normalmente até 31 de dezembro, de domingo a domingo, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Horários estendidos podem ser definidos pelas lojas.
RioMar Recife (Pina)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Shopping Recife (Boa Viagem)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Shopping Tacaruna (Santo Amaro)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Shopping Plaza (Casa Forte)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Shopping Boa Vista (Boa Vista)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 8h às 22h
Quarta-feira (24): 8h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 11h às 19h
Sexta-feira (26): 9h às 21h
Shopping ETC (Aflitos)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 21h
Quarta-feira (24): Lojas e quiosques das 9h às 18h. Praça de alimentação das 12h às 18h.
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação com operação facultativa das 12h às 18h
Sexta-feira (26): 9h às 21h
Shopping Patteo (Olinda)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Shopping Guararapes (Jaboatão dos Guararapes)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 19h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Paulista North Way Shopping (Paulista)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 9h às 23h
Quarta-feira (24): 9h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa
Sexta-feira (26): 9h às 22h
Camará Shopping (Camaragibe)
Segunda-feira (22) e terça-feira (23): 10h às 23h
Quarta-feira (24): 10h às 18h
Quinta-feira (25): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa
Sexta-feira (26): 10h às 22h
Bancos abrem normalmente na segunda-feira (22) e na terça-feira (23). Na Véspera de Natal, a quarta-feira (24), as agências terão horário de atendimento reduzido das 9h às 11h. No dia do Natal, a quinta-feira (25), não haverá funcionamento. Na sexta-feira (26), o atendimento volta ao normal.
O governo de Pernambuco decretou ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.
A determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. Não estão incluídos no decreto os serviços cujo funcionamento seja indispensável, de acordo com a decisão do chefe do órgão.
A nota ainda ressalta que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá expediente, pois são feriados.