Por causa do feriadão de Ano-novo, celebrado na segunda-feira (1º), serviços, shoppings, comércio e bancos terão alteração em seus horários de funcionamento em Pernambuco.

O comércio aposta suas fichas para incrementar as vendas. Lojas do Centro, de bairros e shopping centers ampliaram o horário e criaram suas estratégias para incrementar os negócios.

“O final do ano é o período de maior movimento nas vendas e é quando os lojistas esperam vender estoques e melhorar os negócios”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), Fred Leal.

O Portal Folha de Pernambuco elaborou uma lista para informar o que abre e o que fecha no sábado (30), na véspera do Ano-novo, o domingo (31), e no primeiro dia do ano, a segunda-feira (1º). Confira:

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explica que, na sexta-feira (29), último dia útil de 2023, as agências não abrem para atendimento ao público. Os bancos também não funcionarão em 1º de janeiro, reabrindo normalmente apenas na terça-feira (2/1).

Comércio

De acordo com a CDL Recife, as lojas do Centro da Cidade e de bairros terão funcionamento normal no domingo (31) e estarão fechadas na segunda-feira (1º).

Shoppings

Shopping Recife - Boa Viagem



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

RioMar Recife - Pina



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Shopping Tacaruna - Santo Amaro



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 10h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Plaza Shopping - Casa Forte



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Shopping Boa Vista - Boa Vista



30 de dezembro: 8h às 21h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 11h às 19h.

Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Patteo Shopping - Olinda



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo).

Paulista North Way Shopping - Paulista



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo).

Camará Shopping - Camaragibe



30 de dezembro: 10h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo).

Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho



30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 9h às 18h.

Recife Outlet - Moreno



30 de dezembro: 9h às 21h;

31 de dezembro: 9h às 16h;

1º de janeiro: fechado.

Shopping Igarassu - Igarassu



31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: fechado.

