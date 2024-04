Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes, celebrado neste domingo (21)

A- A+

Neste domingo (21) é celebrado o Dia de Tiradentes. A data é feriado nacional e faz homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, natural da cidade de Pombal, em Minas Gerais, que se envolveu no movimento revolucionário da Inconfidência Mineira contra a Coroa portuguesa.

Tiradentes foi preso em 10 de maio de 1789, e, três anos depois, em 21 de abril de 1792, foi o único do grupo dos inconfidentes morto enforcado e esquartejado na praça da Lampadosa, no Rio de Janeiro.



O feriado deste domingo muda o funcionamento do comércio do centro do Recife e bairros. Os horários de abertura e fechamento de shoppings da capital pernambucana e Região Metropolitana não serão alterados, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife)

Comércio

Neste domingo (21), o comércio de rua do Centro e bairros da capital pernambucana funcionará de maneira facultativa, segundo a CDL Recife. Cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

São Miguel Center (Afogados) - fechado



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 12h às 21h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h



Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h



Carpina

Shopping Carpina - 12h às 21h

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas neste feriado de Tiradentes, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, via internet e mobile banking.

Repartições públicas

Prefeitura do Recife

Segundo a Prefeitura do Recife, o funcionamento será normal para os serviços que ficam de plantão.



"Como se trata de um domingo, a maioria das repartições municipais não funcionam, com exceção dos serviços de urgência/emergência e de regime de plantão", afirmou a gestão.

