A- A+

Calendário Confira quem recebe o 6º lote do Abono Salarial PIS/Pasep em julho Pagamentos serão liberados no dia 16 para nascidos em setembro e outubro; valor pode chegar a R$ 1.518 e saque vai até 29 de dezembro

Em julho, será efetuado o pagamento do sexto lote do Abono Salarial PIS/Pasep 2025. Nesta etapa, os beneficiários nascidos nos meses de setembro e outubro terão o valor liberado no dia 16 de julho, uma quarta-feira.

As informações sobre o direito ao benefício estão disponíveis por diferentes canais: no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158) e também nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Para realizar a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve garantir que o app esteja atualizado, acessar a aba “Benefícios”, selecionar “Abono Salarial” e clicar em “Pagamentos” para conferir o valor, a data e o banco responsável pelo pagamento.

Já a Central Alô Trabalho oferece atendimento gratuito por telefone, das 7h às 22h, de segunda a sábado.

O valor do abono varia conforme a quantidade de meses trabalhados em 2023, podendo chegar a até um salário mínimo, que em 2025 está fixado em R$ 1.518. Conforme o calendário oficial, o último lote de pagamentos será liberado em agosto, com os valores disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2025 serão pagos R$ 30,7 bilhões a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores que tiveram remuneração de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2023.

O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal, prioritariamente por crédito em conta-corrente. Também é possível sacar o valor em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e outros canais disponibilizados pelo banco. Já o Pasep é pago pelo Banco do Brasil, com prioridade para o crédito em conta bancária, via Pix, transferência por TED ou atendimento presencial nas agências.

Têm direito ao abono os trabalhadores que, em 2023, estiveram empregados formalmente por pelo menos 30 dias, com remuneração média mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é necessário estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Para garantir o recebimento em 2025, o empregador deveria ter enviado as informações à RAIS até 15 de maio de 2024 e, no caso do eSocial, até 19 de agosto de 2024.

Veja também