LOTERIA Confira todas as cidades do país onde já houve apostas vencedoras da Mega da Virada Centenas de municípios integram a lista do prêmio, que começou em 2009 e teve recorde de vencedores em 2018

A Caixa sorteia, no último dia do ano, o maior prêmio da loteria brasileira: R$ 550 milhões. Desde 2009, o primeiro ano da Mega da Virada, centenas de cidades já viram seus moradores ganhando a bolada. O recorde aconteceu em 2018, quando houve 52 apostas vencedoras, em 16 estados.

Confira todas as cidades que já tiveram bilhetes premiados na mega da virada

2022: Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP)

2021: Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP).

2020 Aracaju (SE). O segundo vencedor fez aposta eletrônica e o local não foi informado

2019: São Paulo (SP), Criciúma (SC) e Juscimeira (MT).

2018: Adamantina (SP), Guarujá (SP), Pedreira (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Salvador (BA), Feira de Santana (BA), Mata de São João (BA), Valença (BA), Euclides da Cunha (BA), Várzea Alegre (CE); Brasília (DF), Bela Vista de Goiás (GO), Jataí (GO), Pedreiras (MA), São Luís (MA), Alfenas (MG), Divinópolis (MG), Martinho Campos (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Belo Horizonte (MG), Corumbá (MS), Costa Rica (MS), Coxim (MS); Almeirim (PA) e Itaituba (PA), João Pessoa(PB), Lagoa do Itaenga (PE), Campo Mourão (PR), Curitiba (PR), Angra dos Reis (RJ), Barra do Piraí (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Santo Antônio de Pádua(RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Blumenau (SC). Além de três apostas eletrônicas.

2017: São Paulo ( SP), Guarulhos (SP), Prado (BA), Uruçuca (BA), Cruz das Almas (BA), São João do Triunfo (PR), Rio Azul (PR), Carmo do Cajuru (MG) , Contagem (MG), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Belém (PA) e Brusque (SC).

2016: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).

2015: Água Branca (AL), Cerquilho (SP), Vitoria (ES), Vila Velha (ES) e Guaçuí (ES)

2014: São Paulo (SP), Brasília (DF) e Santa Rita do Trivelato (MT).

2013: Curitiba (PR), Palotina (PR), Maceió (AL) e Teofilândia (BA).

2012: Franca (SP), São Paulo (SP) e Aparecida de Goiânia (GO).

2011: Russas (CE), Mauá (SP), Belém (PA), Carmo do Cajuru (MG) e Brasília (DF).

2010: Belo Horizonte (MG), Cariacica (ES), Pinhais (PR) e Fazenda Rio Grande (PR)

2009: Brasília (DF) e Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.



Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Como fazer um bolão na Mega da Virada?

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Qual é o valor da aposta da Mega da Virada?

A aposta simples custa R$ 5,00, mas aumenta conforme quantidade de números escolhidos.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

E se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

A Mega da Virada não acumula. Assim, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números, e em seguida para quem acertar quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.

