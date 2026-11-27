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FAZENDA Confirmação de Trabuco na Fazenda leva cotação mínima do dólar abaixo de R$ 5,50 O mercado financeiro busca normalizar o câmbio e devolve parte da alta que levou o dólar a R$ 6,00

O dólar à vista registrou mínima abaixo de R$ 5,50, cotado a R$ 5,4793 (queda de 4,60%) por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, 27. O movimento da moeda norte-americana tem como principal fator a escolha do nome de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no governo Lula 4.

O mercado financeiro busca normalizar o câmbio e devolve parte da alta que levou o dólar a R$ 6,00, em meio à cautela com o cenário fiscal e após a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirma Fernando Cesar, operador sênior da corretora AGK. "Trabuco só deve ter aceitado a proposta depois de receber do presidente a garantia de autonomia para a gestão da política econômica", disse.

'Jogada de mestre'

Cesar avalia também que Lula fez uma "jogada de mestre": a decisão reduz espaço para a especulação e para a gritaria de setores da direita e da extrema direita, mas também divide a esquerda, que deve continuar minoritária a partir de 2027.

O apetite por risco em Nova York contribui para o movimento, segundo ele, mas o fluxo de investidores pode continuar reduzido em razão do fechamento antecipado das bolsas e do mercado de Treasuries nos EUA por causa da Black Friday.

Atraso

O operador sênior da AGK afirma ainda que a abertura dos mercados de dólar futuro e à vista atrasou cerca de três minutos hoje, algo incomum.

O atraso pode ter relação com a precificação elevada de proteções contra oscilações bruscas nas cotações. O leilão do dólar futuro DOLZ26 foi prorrogado por causa do túnel de proteção de preço, informou a B3.

A B3 divulgou comunicado informando que, exclusivamente para a sessão de hoje, serão expandidos os limites inferiores de oscilação diária para os vencimentos abaixo:

Contrato Futuro de dólar americano (DOL) dos atuais -6% para -8,4%, para todos os vencimentos.

Mini Contrato Futuro de dólar americano (WDO) dos atuais -6% para -8,4% também para todos os vencimentos.

IGP-M e dados locais

Os investidores locais monitoram ainda os indicadores domésticos, em meio à agenda externa sem dados relevantes norte-americanos.

Entre os dados locais, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,24% em novembro, após alta de 1,47% em outubro, e acumula avanço de 6,28% no ano e 6,26% em 12 meses. O resultado mensal do IGP-M ficou perto do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de 0,48% a 1,30%, com mediana em 1,05%.

No radar, ainda estão a taxa de desemprego no trimestre até outubro. Ela ficou em 5,1% no período, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro dado importante é o resultado primário do Governo Central, previsto para ser divulgado no decorrer da manhã.

Exterior

}No exterior, as bolsas asiáticas fecharam com fortes altas, impulsionando os futuros de Nova York, que registravam firmes ganhos na volta do feriado de Ação de Graças. Os mercados europeus também exibem ganhos.

Lá fora, o dólar sobe ante divisas fortes em meio à alta dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo, impulsionada pelas tensões no Oriente Médio, que alimentam preocupações inflacionárias e elevam as expectativas de juros mais altos nos EUA. A liquidez deve ser reduzida, devido ao pregão encurtado nos EUA em dia de Black Friday.

Às 10h30, o dólar comercial apresentava baixa de 3,66%, cotado a R$ 5,5340.

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