EUA Conflito entre Casa Branca e Amazon termina com Trump chamando Bezos de "muito legal" A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, atacou a gigante do varejo por conta de uma reportagem que sugeria que a Amazon destacaria os aumentos de preços relacionados ao tarifaço

O 100º dia do presidente Trump no cargo começou com o que parecia ser uma nova e crescente disputa entre a Casa Branca e a Amazon.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, foi firme em sua coletiva de imprensa na manhã de terça-feira, acusando a Amazon de ser "hostil e política" após uma reportagem — contestada pela empresa — do Punchbowl News dizendo que a gigante do varejo online começaria a exibir o custo exato dos aumentos de preços relacionados ao tarifaço de Trump ao lado de todos os seus produtos.

A exibição dessas taxas de importação deixaria claro para os consumidores americanos que eles é que estavam arcando com os custos das políticas tarifárias de Trump — e não a China, como o ex-presidente e seus principais assessores costumam alegar.

Após a publicação da reportagem, Trump discutiu o assunto por telefone com Jeff Bezos, fundador da Amazon, segundo três pessoas que testemunharam a conversa.

Porta-vozes da Amazon negaram rapidamente que a política entraria em vigor e, na tarde de terça-feira, Trump voltou a elogiar Bezos.

"Jeff Bezos é muito legal", disse Trump aos repórteres enquanto se preparava para uma viagem a Michigan, para um comício que marcaria os primeiros 100 dias de seu segundo mandato. "Ele resolveu o problema muito rapidamente. Fez a coisa certa. Um cara legal."

Esse confronto entre Trump e Bezos, que se desenrolou em apenas algumas horas, pareceu revelador.

O magnata da Amazon está entre os bilionários que têm se esforçado cada vez mais para agradar à Casa Branca. Trump, por sua vez, conseguiu conquistar esses bilionários prometendo ser melhor para os negócios.

No entanto, ao primeiro sinal de que Bezos poderia estar priorizando seus interesses comerciais de uma forma que prejudicasse as chances políticas de Trump, a Casa Branca não hesitou em atacar publicamente.

E parece que isso teve o efeito desejado.

Karoline Leavitt havia atacado a Amazon na manhã de terça-feira, enquanto estava ao lado do secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Ela disse que tinha acabado de conversar por telefone com o presidente sobre a reportagem do Punchbowl e também questionou, em sua coletiva, por que a Amazon não havia feito algo semelhante quando os preços aumentaram durante o governo Biden devido à inflação.

Veja a declaração:

Leavitt afirmou que não era "uma surpresa" vinda da Amazon, enquanto segurava uma cópia de um artigo de 2021 da Reuters com o título "Amazon fez parceria com o braço de propaganda da China".

Depois, um porta-voz da Amazon afirmou que a empresa havia considerado uma ideia semelhante à mencionada na reportagem do Punchbowl, mas apenas para uma nova seção experimental de seu site, a Amazon Haul, que compete com a Temu, um varejista chinês.

A Temu, que envia produtos diretamente para os consumidores, começou a exibir "taxas de importação" para refletir o fim de uma brecha fiscal que isentava itens de baixo preço de tarifas.

“A equipe discute ideias o tempo todo”, disse o porta-voz, Ty Rogers, em um comunicado. Ele afirmou que o conceito nunca foi considerado para o site principal da Amazon, e acrescentou: “Isso nunca foi aprovado e não vai acontecer.”

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, escreveu nas redes sociais que essa era uma “boa notícia”.

As agressivas tarifas de Trump sobre os produtos chineses deram início a uma guerra comercial crescente, mesmo enquanto sua administração recuava de suas tarifas globais mais amplas, alegando que estava em negociações com dezenas de países sobre novos acordos comerciais.

O ataque de Leavitt à Amazon foi ainda mais notável porque Bezos tem se esforçado bastante para conquistar a simpatia da Casa Branca.

A Amazon doou US$ 1 milhão para o fundo inaugural de Trump, garantindo lugares para Bezos e sua noiva no Capitol Rotunda para a cerimônia de posse.

Pouco antes da eleição, Bezos impediu a publicação de um editorial que endossava Kamala Harris para a presidência no jornal que possui, o The Washington Post. Mais recentemente, o Amazon Prime adicionou várias temporadas de “The Apprentice” ao seu catálogo de streaming

. A empresa também fechou um acordo com a família Trump para produzir um documentário sobre Melania Trump.

Em dezembro, Bezos explicou sua aproximação com Trump ao falar no DealBook Summit do The New York Times.

“O que vi até agora é que ele está mais calmo do que estava da primeira vez”, disse Bezos sobre Trump, “mais confiante, mais tranquilo.”

Ele acrescentou: “Estou muito esperançoso. Ele parece ter muita energia para reduzir a regulamentação.”

Trump foi questionado sobre seu relacionamento com Bezos em uma matéria de capa da revista The Atlantic, publicada na segunda-feira. “Ele é 100% (a favor de mim)”, disse Trump. “Ele tem sido ótimo.”

Mas, quando Leavitt foi questionada na manhã de terça-feira se o magnata da Amazon ainda poderia ser considerado um apoiador de Trump, dado o último relatório, ela se esquivou.

“Olha, eu não vou falar sobre os relacionamentos do presidente com Jeff Bezos”, disse Leavitt. “Mas posso dizer que isso certamente é uma ação hostil e política por parte da Amazon.”

