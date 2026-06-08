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inflação Conflito no Oriente Médio pressiona inflação e reduz poder de compra dos brasileiros Alta do petróleo, combustíveis e alimentos mantém IPCA acima da meta e preocupa famílias e mercado financeiro.

A guerra no Oriente Médio acontece a milhares de quilômetros do Brasil, mas seus reflexos já são sentidos no dia a dia da população. O aumento dos preços dos combustíveis, a alta de commodities e a instabilidade nos mercados internacionais estão entre os fatores que ajudam a explicar a resistência da inflação brasileira nos últimos meses.

A região é considerada estratégica para o fornecimento mundial de petróleo. Sempre que há uma escalada dos conflitos, investidores e governos acompanham com atenção os impactos sobre a produção e o transporte da commodity. Como consequência, os preços internacionais do petróleo tendem a subir, afetando combustíveis, fretes e diversos setores da economia.

Esse movimento acaba chegando ao bolso dos consumidores. O aumento dos custos de transporte influencia a distribuição de mercadorias, encarece a produção de alimentos e pode provocar reajustes em diferentes produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.

O cenário ajuda a explicar a preocupação do mercado financeiro com a inflação. Segundo o mais recente Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação brasileira, passou de 5,04% para 5,09% em 2026.

Trata-se da décima segunda alta consecutiva nas expectativas do mercado, mantendo a inflação acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%.

Quando o IPCA sobe, significa que os preços estão aumentando e que o dinheiro perde poder de compra. Em outras palavras, a mesma quantia passa a adquirir menos produtos e serviços, afetando principalmente as famílias de menor renda.

“A inflação brasileira tem apresentado resistência à queda. Embora esteja longe dos picos observados em períodos anteriores, os preços continuam pressionados por fatores internos e externos, mantendo o IPCA acima da meta perseguida pelo Banco Central”, afirmou o economista Werson Kaval, da Unit-PE.

Werson Kaval, economista da Unit-PE. Werson Kaval, economista da Unit-PE.

Segundo o economista, os grupos que mais pressionam o índice atualmente são alimentação, transportes e energia, setores que possuem forte impacto sobre o orçamento das famílias. “A alta dos combustíveis, dos alimentos e de alguns serviços afeta diretamente o orçamento das famílias e contribui para manter a inflação em níveis elevados”, destacou.

Planejamento

Além do cenário internacional, especialistas alertam para a necessidade de planejamento financeiro dentro das famílias. A professora de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Laurileide Silva, afirma que um dos erros mais comuns em períodos de inflação é manter os mesmos hábitos de consumo mesmo diante do aumento dos preços.

Segundo a economista, muitas famílias encontram dificuldades para adaptar o orçamento à nova realidade econômica, seja pela manutenção de padrões de consumo antigos ou pela realização de compras motivadas por impulso e fatores emocionais.

“Muitas famílias continuam consumindo no mesmo ritmo, sem ajustar o orçamento. Isso acontece pela dificuldade de abrir mão de determinados hábitos ou por compras realizadas de forma emocional”, explicou.

A economista também chama atenção para os chamados gastos invisíveis, pequenas despesas cotidianas que parecem inofensivas, mas que, ao longo do mês, podem representar uma parcela significativa do orçamento.

“Pequenos gastos recorrentes funcionam como uma goteira. Um cafezinho diário, uma compra por aplicativo ou um produto adquirido sem necessidade imediata acabam retirando recursos importantes das finanças familiares”, observou. Para Laurileide Silva, planejamento, disciplina e informação financeira são fundamentais para enfrentar períodos de inflação elevada.

Impacto

Nas ruas, os efeitos da inflação são sentidos diariamente. A dona de casa Alexandra Aline, moradora do Recife, relata que precisou mudar hábitos de consumo para equilibrar as contas e garantir que o orçamento familiar continue atendendo às necessidades básicas da casa.

“Antes eu conseguia fazer a compra do mês com mais tranquilidade. Hoje preciso pesquisar preços em vários mercados e substituir alguns produtos para caber no orçamento. Tem itens que ficaram muito caros e já não entram mais na lista de compras com a mesma frequência”, pontuou.

Segundo ela, o aumento dos preços tem exigido um planejamento cada vez maior. Produtos básicos da alimentação, como café, carnes, leite, frutas e hortaliças, passaram a consumir uma parcela maior da renda familiar. Além disso, despesas com energia elétrica, transporte e produtos de higiene também impactam o orçamento.



Boletim Focus

Divulgado semanalmente pelo Banco Central, o Boletim Focus reúne as expectativas de bancos, corretoras, consultorias e demais instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira. O relatório apresenta projeções para inflação, taxa básica de juros (Selic), crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), câmbio e outros índices considerados fundamentais para o acompanhamento da atividade econômica.

As projeções divulgadas no boletim também servem como referência para decisões de investimento, planejamento empresarial e formulação de políticas públicas. Alterações frequentes nas expectativas de inflação, por exemplo, podem sinalizar preocupações do mercado com fatores internos e externos capazes de impactar o desempenho econômico do país.

Segundo o economista Werson Kaval, a evolução das projeções do Focus é importante porque ajuda a compreender a percepção dos especialistas sobre os riscos econômicos do momento.

“Quando o mercado revisa suas estimativas para cima de forma consecutiva, isso demonstra preocupação com fatores que podem manter a inflação elevada por mais tempo, como o aumento dos preços das commodities, conflitos internacionais e oscilações cambiais”, explicou.

Selic

Para tentar conter a inflação, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, ela está em 14,5% ao ano. Quando os juros aumentam, o crédito fica mais caro, reduzindo o consumo e ajudando a frear a alta dos preços. Por outro lado, juros elevados também podem desacelerar a economia, dificultando investimentos e o crescimento das empresas.

Enquanto o mercado acompanha os novos dados do IPCA e as decisões do Banco Central sobre a taxa Selic, consumidores seguem buscando alternativas para lidar com o aumento dos preços e preservar o poder de compra diante de um cenário econômico ainda marcado por incertezas.

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