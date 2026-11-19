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TECNOLOGIA "Congelem a IA e parem os oligarcas da tecnologia": IPO da Anthropic provoca protesto em Nova York Militantes pediram, inclusive, o impedimento da oferta pública inicial de ações da gigante da tecnologia, que ultrapassou a SpaceX em estreia recorde na Bolsa de valores americana

A Anthropic estabeleceu um recorde no mercado financeiro nesta quinta-feira. Após definir, na quarta-feira, o preço de suas ações em US$ 83, a empresa de tecnologia responsável pelo Claude levantou US$ 81,3 bilhões ao oferecer 980 milhões de papéis na Nasdaq, tornando seu IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) o maior da História.



Durante a operação, militantes ocuparam a Times Square, em Nova York, onde fica localizada a sede da Bolsa, e protestaram contra a abertura de capital, os chamados "oligarcas da tecnologia" e o avanço da inteligência artificial (IA).

Nos cartazes levantados pelos manifestantes, havia mensagens como "tirem a IA dos nossos planos de saúde", "congele a IA: acabe com o ICE, encerre a guerra" e "a água é para nós, não para a IA".

Além de demonstrar repúdio ao avanço acelerado das ferramentas de inteligência artificial, os participantes associaram suas preocupações aos conflitos em que os Estados Unidos estão envolvidos e aos impactos ambientais da tecnologia. Eles também pediram a interrupção do processo de venda de ações da Anthropic.

Apesar de as imagens do protesto não mostrarem sinais de violência ou tumulto, há registros de manifestantes sendo presos e conduzidos a vans policiais.

Recorde na Bolsa

A estreia da Anthropic no mercado de ações foi marcada por uma forte valorização. Os papéis começaram a ser negociados a US$ 111,50, alta de 34% em relação aos US$ 83 estabelecidos no IPO. Durante o pregão, chegaram a subir 39,5%. A cotação inicial levou a empresa a alcançar um valor de mercado próximo de US$ 2 trilhões, colocando-a entre as maiores companhias de capital aberto do mundo.

A operação superou o recorde anterior, que pertencia à SpaceX, de Elon Musk. A empresa havia levantado US$ 75 bilhões em sua oferta inicial de ações, montante que chegou a US$ 85,7 bilhões após a compra de papéis adicionais pelos coordenadores da operação. Além dos US$ 81,3 bilhões obtidos no IPO, a Anthropic também realizou uma colocação privada de ações que pode movimentar outros US$ 26 bilhões, com a participação de investidores como Nvidia, Google, Microsoft e AMD.





A origem da Anthropic

Fundada em 2021 por um grupo de ex-executivos e pesquisadores da OpenAI, a Anthropic surgiu após divergências internas sobre a segurança e os rumos comerciais do desenvolvimento da inteligência artificial. Entre seus fundadores estão os irmãos Dario e Daniela Amodei. A empresa se apresenta como uma companhia de benefício público, modelo que busca equilibrar os interesses dos acionistas com os da sociedade.

Dona do chatbot Claude, a companhia ganhou espaço no setor, principalmente com ferramentas voltadas ao mercado corporativo, como o Claude Code, utilizado no desenvolvimento de softwares. Seu crescimento acelerado também aumentou a necessidade de investimentos em infraestrutura, especialmente chips e centros de dados, para sustentar o treinamento e a operação de modelos cada vez mais avançados.

Apesar de defender o desenvolvimento responsável da inteligência artificial, a Anthropic reconhece, em documentos apresentados às autoridades reguladoras americanas, que a tecnologia pode representar "riscos catastróficos ou existenciais para a humanidade" caso não seja desenvolvida com salvaguardas e supervisão adequadas. A empresa afirma que sua estrutura de governança e seus princípios de segurança buscam reduzir essas ameaças.

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