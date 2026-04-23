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RANKING Conglomerado C6 lidera ranking do BC de reclamações contra bancos do 1º trimestre O trimestre fechou com um índice de 55,30 reclamações procedentes por cada milhão de clientes

O conglomerado Banco C6 ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do 1º trimestre de 2026, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23. O Banco C6 teve 1.898 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 55,30 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

O conglomerado Bradesco ficou em segundo lugar, com 5.398 reclamações procedentes e um índice de 48,92.

Em terceiro lugar, ficou o conglomerado BTG Pactual/Banco Pan, com 1.173 reclamações procedentes e índice de 42,81.

Completam o ranking do BC os conglomerados PicPay (com índice de 37,22), Inter (34,86), Santander (34,49), Itaú (34,12), Neon Pagamentos (30,55), Mercado Pago (30,26), PagSeguro (27,83), Caixa Econômica Federal (23,12), BB (19,36), Nu Pagamentos (10,65), 99PAY (9,51) e Cloudwalk (6,67).

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



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