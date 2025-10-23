A- A+

RANKING Conglomerado Inter lidera ranking de reclamações do BC do 3º trimestre O Inter teve 3.862 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do Banco Central

O conglomerado Inter ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do terceiro trimestre de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23.

O Inter teve 3.862 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 96,37 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

O conglomerado C6 Bank ficou em segundo lugar, com 1.726 reclamações procedentes e um índice de 53,03. O conglomerado Bradesco ficou em terceiro lugar, com 5.718 reclamações procedentes e índice de 51,74.

Completam o ranking do BC os conglomerados Mercado Pago IP (com índice de 51,58), PicPay (50,06), Pagseguro (47,31), Itaú (45,13), Neon Pagamentos IP (34,58), BTG Pactual/Banco Pan (32,23), Santander (29,25), Caixa Econômica Federal (25,87), BB (25,85), 99Pay IP (18,21), Nu Pagamentos (12,67) e CloudWalk IP (9,55)





Veja também