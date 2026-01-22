A- A+

RECLAMAÇÕES Conglomerado PicPay lidera ranking de reclamações do 4º trimestre de 2025, diz BC O conglomerado C6 ficou em segundo lugar, com 1.738 reclamações procedentes

O conglomerado PicPay ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do quarto trimestre de 2025, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 22.

O PicPay teve 3.718 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística do BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de 55,52 reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

O conglomerado C6 ficou em segundo lugar, com 1.738 reclamações procedentes e um índice de 51,92.

Em terceiro lugar, ficou o conglomerado Bradesco, com 4.849 reclamações procedentes e índice de 43,89.

Completam o ranking do BC os conglomerados Neon Pagamentos (com índice de 39,59), Inter (39,23), Mercado Pago (38,66), Itaú (36,24), BTG Pactual/Banco Pan (33,67), Pagseguro (32,09), Santander (27,29), Caixa Econômica Federal (17,23), BB (16,22), 99PAY (16,0), Nu Pagamentos (12,04) e Cloudwalk (6,43).



