Economia Congonhas: empresa entrega documentos para concessão Assinatura do contrato do aeroporto de São Paulo ainda não tem data para ocorrer

A operadora espanhola Aena, que arrematou o aeroporto de Congonhas, informou que cumpriu as exigências previstas no edital para assumir o terminal, a joia da coroa da rede da Infraero e leiloado no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro. O prazo para a entrega de documentos e pagamento dos valores relativos ao plano de desligamento voluntário (PDV) dos funcionários da estatal e demais despesas termina nesta sexta-feira.

Já o recolhimento da outorga inicial ocorrerá numa segunda etapa, após a assinatura do contrato de concessão. A data ainda foi marcada.

Congonhas foi arrematado em agosto por R$ 2,45 bilhões, em um bloco composto por mais 10 aeroportos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Com o PDV, a despesa é de R$ 772,9 milhões. Esse valor foi pago nesta sexta-feira pela Aena. O resultado do leilão foi homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em outubro.

"A Aena Brasil comunica que cumpriu todas as obrigações prévias, sem nenhuma dificuldade, para a concretização do negócio, no calendário previsto, a fim de assumir o bloco de 11 aeroportos conquistados no leilão da sétima rodada", informou a empresa.

Além do depósito do PDV, fazem parte das contrapartidas previstas para esta sexta-feira a entrega de comprovantes de pagamento de despesas da Bolsa (B3), de estudos de viabilidade econômica e documentos referentes à capitalização do consórcio que vai assumir o aeroporto.

7ª rodada de concessões

Congonhas foi leiloado pelo governo de Jair Bolsonaro no 7º lote de concessões, com dois outros blocos: do Norte (aeroportos de Belém e de Macapá) e da aviação geral, composto por Jacarepaguá (RJ) e Campo de Marte (SP). Os investimentos foram estimados em R$ 7,2 bilhões durante a vigência dos contratos de 30 anos.

Futuro: Após leilão de Congonhas, Infraero, que tem mais de 5 mil funcionários, deve ser fundida com outras estatais

Uma carta do gerente de Manutenção do aeroporto Santos Dumont, Mário Márcio Nunes de Farias, que circulou em grupos, nesta sexta-feira, noticiava que os contratos da 7ª rodada de concessão não seriam assinados pelo atual governo. No documento, os terminais permaneceriam com a Infraero, dentro da estratégia de aumentar o poder da estatal.

O gerente atribuiu a informação ao presidente da Infraero, Rogério Barzellay, em uma visita ao Santos Dumont em 14 de fevereiro.

A carta causou ruído no mercado e provocou reuniões de emergência entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac. O conteúdo foi desmentido pela pasta.

"O Ministério de Portos e Aeroportos esclarece que a única pessoa autorizada para falar oficialmente pela Infraero é o Presidente Rogerio Barzellay. A carta assinada por um Gerente de Manutenção do Aeroporto Santos Dumont, que circulou em grupos de WhatsApp, não procede", informou a pasta.

"Não entendemos esta carta como uma posição oficial da Infraero, embora é possível que represente o desejo de alguns de seus funcionários", disse a Aena em nota.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse ao GLOBO que os contratos serão examinados "com lupa". Procurada, a assessoria de imprensa da Infraero disse em nota que a empresa não tem competência para definir a política do setor:

"Qualquer definição sobre o que ocorrerá com a sétima rodada de concessões aeroportuárias, ou mesmo com o que se planeja sobre os aeroportos do País, não passa pela capacidade decisória de nossa Empresa".

