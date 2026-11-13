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Transnordestina Congresso aprova crédito de R$ 416,5 milhões para a Transnordestina Aporte integra previsão de R$ 1 bilhão para 2026, mas repasse ainda depende de análise e aprovação

O Congresso Nacional aprovou, na quinta-feira (12), crédito suplementar de R$ 543,7 milhões para o Orçamento de 2026, dos quais R$ 416,5 milhões serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Os recursos serão utilizados no financiamento de projetos do setor produtivo regional, com destinação prevista para a construção da Ferrovia Transnordestina.

O superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, destaca que a ferrovia é considerada estratégica para ampliar a integração logística regional, conectar áreas produtoras do interior nordestino ao Porto do Pecém e oferecer melhores condições para o transporte de cargas. “A conclusão do empreendimento poderá fortalecer a competitividade dos setores produtivos e ampliar as possibilidades de escoamento da produção regional”, frisa.

A aprovação integra o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 6/2026 e representa uma etapa importante para o cumprimento do compromisso contratual de liberação de R$ 1 bilhão do FDNE para a ferrovia em 2026. Para o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, José Wandemberg Almeida, a aprovação dos recursos demonstra a importância da articulação institucional e dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional.

“A Transnordestina é um empreendimento estratégico para o futuro econômico do Nordeste. A participação da Sudene, por meio do FDNE, demonstra a importância de termos instrumentos financeiros capazes de apoiar investimentos dessa dimensão, que exigem planejamento, recursos de longo prazo e articulação entre as instituições. Estamos falando de uma infraestrutura que poderá transformar a logística regional, ampliar a competitividade das empresas e criar novas oportunidades de desenvolvimento para os estados nordestinos”, destaca o diretor.

Administrado pela Sudene, o FDNE constitui um dos principais instrumentos federais de financiamento de investimentos de longo prazo na área de atuação da Superintendência. Por meio dele, a Sudene contribui para viabilizar empreendimentos estratégicos, ampliar a capacidade produtiva regional, fortalecer a integração econômica e reduzir desigualdades territoriais.

A participação do FDNE na Transnordestina demonstra, na prática, a função estratégica da política de desenvolvimento regional. Mais do que disponibilizar recursos financeiros, o Fundo permite apoiar projetos de grande porte, cuja execução é fundamental para superar gargalos históricos de infraestrutura e ampliar as condições de crescimento econômico do Nordeste.

Com orçamento global estimado em R$ 15 bilhões, a Transnordestina conta com participação prevista de R$ 7,4 bilhões do FDNE, dos quais R$ 6,2 bilhões já foram liberados. O empreendimento também recebeu R$ 816 milhões do antigo Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor).

A aprovação do crédito suplementar pelo Congresso Nacional, entretanto, não representa a liberação imediata dos recursos à Transnordestina Logística S.A. (TLSA). A efetivação do repasse depende da análise da documentação da operação pelo agente operador do financiamento, e posterior deliberação da Diretoria Colegiada da Sudene.

Obra avança no Ceará

A primeira fase da Transnordestina liga Paes Landim, no Piauí, ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. A execução física dessa etapa alcançou 84%, com trechos concluídos e outros em obras de infraestrutura e superestrutura.

No Ceará, a ferrovia avança em direção ao litoral. Em setembro de 2026, foi concluído o lote de 50 quilômetros entre Quixeramobim e Quixadá. No Piauí, Bela Vista do Piauí já integra a operação ferroviária, funcionando como ponto de origem de cargas destinadas ao Ceará.

Pernambuco

O superintendente Francisco Alexandre afirmou que tem mantido articulações com lideranças políticas e representantes do governo para viabilizar a construção do ramal ferroviário que ligará Salgueiro ao Complexo de Suape, em Pernambuco.

Sob responsabilidade da Infra S.A., estatal vinculada ao Ministério dos Transportes, o trecho entre Custódia e Arcoverde, com 73 quilômetros de extensão, já teve a licitação homologada. Atualmente, estão em andamento os estudos e a elaboração dos projetos necessários à execução da obra.

A retomada das obras físicas, no entanto, depende da apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA). O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a suspensão das intervenções até que o documento seja apresentado. A Infra S.A. comprometeu-se a encaminhar o estudo ao Tribunal até o fim deste ano.

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