REFORMA TRIBUTÁRIA Congresso aprova primeiro aporte em fundo de compensação a Estados da reforma tributária Os textos foram votados de forma simbólica e seguem agora para sanção

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, 19, o primeiro aporte do governo no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros-fiscais do ICMS da reforma tributária. Os deputados e senadores aprovaram Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) que destina R$ 8,3 bilhões para esse fim.

O texto foi aprovado em conjunto com outras 18 matérias do mesmo tipo.

As propostas abrem, por exemplo, créditos extras, remanejam recursos orçamentários e fazem alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Os textos foram votados de forma simbólica - sem registro individual - e seguem agora para sanção.

O fundo visa compensar, de 2029 a 2032, as possíveis perdas de Estados e municípios por conta da reforma tributária.

De acordo com o cronograma, o governo deve aportar R$ 160 bilhões no fundo de 2025 a 2032:

2025 - R$ 8 bilhões;

2026 - R$ 16 bilhões;

2027 - R$ 24 bilhões;

2028 e 2029 - R$ 32 bilhões;

2030 - R$ 24 bilhões;

2031 - R$ 16 bilhões;

2032 - R$ 8 bilhões.



