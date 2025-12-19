Congresso aprova primeiro aporte em fundo de compensação a Estados da reforma tributária
Os textos foram votados de forma simbólica e seguem agora para sanção
O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, 19, o primeiro aporte do governo no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros-fiscais do ICMS da reforma tributária. Os deputados e senadores aprovaram Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) que destina R$ 8,3 bilhões para esse fim.
O texto foi aprovado em conjunto com outras 18 matérias do mesmo tipo.
As propostas abrem, por exemplo, créditos extras, remanejam recursos orçamentários e fazem alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.
O fundo visa compensar, de 2029 a 2032, as possíveis perdas de Estados e municípios por conta da reforma tributária.
De acordo com o cronograma, o governo deve aportar R$ 160 bilhões no fundo de 2025 a 2032:
2025 - R$ 8 bilhões;
2026 - R$ 16 bilhões;
2027 - R$ 24 bilhões;
2028 e 2029 - R$ 32 bilhões;
2030 - R$ 24 bilhões;
2031 - R$ 16 bilhões;
2032 - R$ 8 bilhões.