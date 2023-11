A- A+

Recursos Fiscais Congresso cancela sessão que analisaria vetos de Lula; deputados pedem reunião com Haddad Impasse ficou por conta da falta de acordo em relação à derrubada dos vetos presidenciais sobre os projetos do novo arcabouço fiscal e do Carf

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou a sessão conjunta entre deputados e senadores que analisaria, nesta quinta-feira (23), os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a projetos de lei aprovados neste ano, como o marco temporal de demarcações de terras indígenas e as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), além do novo Arcabouço Fiscal.

Deputados presentes na reunião de líderes realizada na Câmara, nesta quarta, afirmaram que o impasse ficou por conta da falta de acordo em relação à derrubada dos vetos presidenciais sobre os projetos do novo arcabouço fiscal e do Carf.

Para debater os vetos em relação a esses projetos, os parlamentares solicitaram ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), uma nova reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também nesta quarta, o relator do projeto do novo Arcabouço Fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que deputados haviam decidido derrubar os dois vetos ao projeto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou trechos que estabelecem limites e regras para o crescimento das despesas do governo federal. Em relação ao Carf, a expectativa é de que seja construído um acordo com o Ministério da Economia sobre o tema.

A sessão desta quinta estava marcada para 10h, com 34 vetos previstos. Uma outra sessão do Congresso já havia sido adiada no último dia 9. As divergências se concentram na Câmara, onde a bancada ruralista defende a derrubada dos vetos em relação ao marco temporal para a demarcação de terras. Também entre os deputados, há incertezas quanto aos vetos do governo, no que diz respeito ao Carf. Ainda não há data prevista para uma nova sessão conjunta entre Câmara e Senado para a análise dos vetos.

