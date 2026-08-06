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TECNOLOGIA Congresso de direito coloca em discussão inteligência artificial no Judiciário Evento reúne ministros, magistrados e especialistas para discutir os impactos da tecnologia na advocacia e no sistema de Justiça

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE), Ingrid Zanella, afirmou, na abertura do III Congresso de Práticas Processuais e Novas Tecnologias, que a adoção de novas tecnologias deve contribuir para tornar a advocacia mais eficiente, sem substituir a atuação humana na construção das decisões jurídicas.

O evento, promovido pela OAB-PE em parceria com a Uninassau e que está sendo realizado até sexta-feira (7) no Centro de Convenções de Pernambuco, reúne ministros de tribunais superiores, magistrados, advogados e especialistas para discutir os desafios da advocacia diante das mudanças tecnológicas.

A programação do primeiro dia foi encerrada com a palestra “Advocacia 5.0: Tecnologia, Inteligência Artificial e Democracia”, ministrada pelo presidente do Conselho de Administração da Ser Educacional, Janguiê Diniz. Em sua apresentação, ele afirmou que a Inteligência Artificial deve transformar a prática jurídica, mas não substituir os profissionais da área.

“A Inteligência Artificial não vai substituir os advogados. Os profissionais que souberem utilizá-la de forma estratégica terão vantagem sobre aqueles que não acompanharem essa transformação”, disse.

Homenagens

Um dos momentos mais marcantes da noite de abertura foi a entrega do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao presidente do CFOAB, Beto Simonetti, por proposição do deputado estadual Waldemar Borges (in memoriam). A homenagem foi entregue pela presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella; pelo deputado estadual Sileno Guedes, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe); e pela vice-governadora Priscila Krause.

Emocionado, Simonetti agradeceu a honraria declamando um cordel em homenagem ao Estado. “Cheguei presidente da OAB, pernambucano me tornei. Levarei o frevo na alma sem precisar explicar. O maracatu na memória como quem sabe lutar. Levarei as pontes do Recife e levarei comigo Olinda, sua história e seu valor”.

Na sequência, a OAB Pernambuco também prestou homenagens ao vice-presidente do CFOAB, Felipe Sarmento, e ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ex-presidente da OAB-PE, Jorge Neves, recebeu a Medalha José Cavalcanti Neves, a mais alta comenda concedida pela Seccional.

A Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana, um dos principais fóruns jurídicos do estado, inclui palestras, painéis e debates sobre os impactos da tecnologia, da inteligência artificial e da inovação no exercício da advocacia e na proteção do Estado Democrático de Direito.

Entre os palestrantes confirmados estão a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella; o jurista Aury Lopes Jr.; o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marcelo Navarro; além de ministros, magistrados, membros do Ministério Público, professores e especialistas de renome nacional.

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