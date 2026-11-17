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Desenrola Congresso instala comissão do novo Desenrola e tenta votar medida ainda neste ano Programa prevê até R$ 15 bilhões para renegociação de dívidas; relatório deve ser analisado na comissão no início de dezembro

O Congresso Nacional instalou nesta terça-feira a comissão mista responsável por analisar a medida provisória do novo Desenrola, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas.

Durante a reunião, os parlamentares estabeleceram como meta votar o relatório na comissão no início de dezembro, para permitir que a proposta seja aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado ainda neste ano.

O deputado Jonas Donizette (PSB-SP) foi eleito presidente da comissão por aclamação e designou o senador Cid Gomes (PSB-CE) para a relatoria. Segundo Donizette, há uma orientação dos presidentes das duas Casas para acelerar a tramitação da proposta.

— É desejo do presidente da Câmara e do presidente do Senado que essa matéria possa ser votada em plenário ainda este ano. Acho que podemos colocar o prazo até dia 3 de dezembro para que possamos votar na comissão — afirmou.

Editada em setembro, a medida provisória autoriza a União a adquirir carteiras de dívidas em atraso de pessoas físicas, até o limite de R$ 15 bilhões, para viabilizar renegociações com descontos ou parcelamentos. A iniciativa busca reduzir a inadimplência e facilitar o retorno de consumidores ao mercado de crédito.

O texto também estabelece medidas para estimular a concessão responsável de crédito e amplia para 120 dias o prazo para acordos no âmbito do Desenrola Adimplentes, voltado a tomadores de crédito que mantêm seus pagamentos em dia. A nova modalidade do programa tem vigência prevista até junho de 2028.

A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para se tornar lei definitiva. O prazo de validade foi prorrogado até 4 de março de 2027, quando perderá a eficácia caso não seja aprovada.

Como o Congresso passará por uma mudança de composição com o início da nova legislatura, em fevereiro, os parlamentares desejam concluir a análise ainda neste ano.

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