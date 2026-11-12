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financiamento Congresso permite emissão de títulos para financiar benefícios sociais Deputados e senadores deram aval a 25 projetos de lei que destinam recursos para segurança pública, saúde e desenvolvimento regional

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, em sessão conjunta, um projeto de lei que permite a emissão de títulos da dívida pública para obter recursos para o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A proposta não aumenta os valores já previstos para esses programas no Orçamento de 2026, mas altera a fonte de financiamento das despesas, permitindo a utilização de recursos provenientes de operações de crédito.

A votação é necessária por conta da regra de ouro, que determina que as operações de crédito da União não podem ser maiores que as despesas de capital, como investimentos.

O instrumento serve para evitar que o governo aumente sua dívida para pagar despesas correntes. Toda vez que o governo descumprir essa regra ele precisa do aval do Congresso.

Deputados e senadores aprovaram ainda propostas de abertura de créditos suplementares e especiais, para reforçar a dotação de diversas pastas, além de ajustes nas regras de execução orçamentária. Entre os projetos, estão medidas que destinam recursos a áreas como segurança pública, saúde, infraestrutura e desenvolvimento regional.

De modo geral, esses valores não implicam em aumento global de despesas, já que substituem outros gastos.

O projeto que destina crédito suplementar de R$ 290 milhões para a Eletronuclear para implantação da Usina Termonuclear Angra III, no Rio de Janeiro, teve votação em separado. Após discussão e críticas da oposição, ele acabou sendo aprovado.

Outras propostas aprovadas incluem a destinação de R$ 50 milhões para a construção da ponte Salvador–Itaparica, na Bahia, a autorização de recursos para despesas relacionadas à Copa do Mundo Feminina de 2027 e a ampliação das possibilidades de remanejamento de verbas do Orçamento.

Também foi aprovado um projeto que destina R$ 115 milhões a Roraima para compensar gastos decorrentes do fluxo migratório.

CPI do Master

Durante a sessão, o senador eleito Marcel van Hattem (Novo-RS), atualmente deputado federal, aproveitou a presença do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), para cobrar a leitura do requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o caso do Banco Master.

Alcolumbre, no entanto, rejeitou o pedido e afirmou que a Mesa já havia respondido, em 30 de abril, a uma questão de ordem sobre o assunto.

O presidente do Congresso argumentou que as investigações sobre o banco já estão em andamento no Ministério Público Federal (MPF) e na Polícia Federal (PF), além de serem acompanhadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Alcolumbre também mencionou a existência de um questionamento no Supremo sobre a decisão da Presidência e ressaltou que cabe a ele definir o momento de eventual leitura do requerimento.

— A Mesa já tomou uma decisão na questão de ordem e cabe à Presidência o momento ou não da leitura — afirmou Alcolumbre.

A sessão conjunta ocorre no mesmo dia em que o Senado vai discutir e pode votar, no período da tarde, um projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A iniciativa faz parte das articulações da equipe econômica com o Congresso para reforçar as contas públicas nos próximos anos com ajustes que podem chegar a R$ 60 bilhões.

Mais cedo, Alcolumbre afirmou que “vai tentar” votar o projeto ainda nesta quinta-feira (12).

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