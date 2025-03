A- A+

Usinas Congresso UAPNE25 - Usinas de Alta Performance Nordeste discute setor bioenergético Evento acontece quarta e quinta, em Boa Viagem, e reúne empresários e especialistas no tema. Painéis abordam uma diversidade de assuntos do segmento

Com uma programação extensa em um ambiente de construção de estratégias para o futuro do setor bioenergético, a ProCana Brasil realiza, quarta-feira (26) e quinta (27), o Congresso UAPNE25 - Usinas de Alta Performance Nordeste, das 8h às 18h. O evento será realizado no Hotel Grand Mercure Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e contará com a presença de empresários, especialistas e inovadores do setor.

Os interessados podem se inscrever no site do evento. Os participantes irão acompanhar painéis temáticos que irão abordar desde a visão estratégica de líderes do setor até discussões técnicas sobre eficiência industrial e agrícola, gestão de pessoas, impacto socioeconômi - co das cooperativas e soluções sustentáveis para a cadeia produtiva.

“No Grand Mercure no Recife acontece, nesta quarta e quinta-feira, o congresso UAPNE 2025. No local, os principais grupos e usinas da região vão discutir e apresentar como eles estão transformando seus desafios em oportunidades e inovação para se manterem competitivos e sustentáveis”, afirmou o CEO da ProCana Brasil, Josias Messias.

Programação

O primeiro dia de evento conta com seis painéis e duas palestras. O congresso tem início às 8h, com o painel “Principais Desafios Institucionais e Estruturais do Setor Bioenergético Nordestino”. Participam do bloco o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e o Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba (Sindalcool-PB).

Em seguida, às 9h, os presentes acompanham o painel “A Responsabilidade Socioeconômica da Cadeia Bioenergética do Nordeste”, com a participação da União Nordestina dos Produtores de Cana (Unida), da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, da Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan), da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e da Cooperativa Pindorama e da Copervales.

Após o segundo momento, ocorre o painel “CEO Meeting - A Visão de Empresários e Executivos do Se tor”, às 10h50. Participam o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp/Cosag, Grupo EQM, Usina Petribú, Grupo Japungu e Usina Coruripe.

Às 13h15, a Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis realiza uma palestra sobre as “Oportunidades em Biometano, SAF, E-Metanol e Hidrogênio Verde”. Logo em seguida, às 13h40, a Federação dos Institutos de Advogados palestra sobre a “Reforma Tributária - Estratégias para menor Impacto nas Usinas”.

A programação de painéis prossegue às 14h05 com o tema “Inteligência Digital como Fator de Competitividade nas Usinas” e com a participação da Usina São Domingos, ProCana Brasil & Pró-Usinas, Usina Caeté, e Usina Coruripe.

Às 16h20 ocorre o painel “Gestão de Pessoas – Casos e Estratégias para Superar os Desafios de Contratação e Engajamento”, com o Grupo EQM, Usina Japungu e FGV Management.

Para finalizar, às 17h30, é realizado o painel “Elas no Comando: Desafios e Oportunidades na Visão de Executivas de Usinas”, com as representantes do Grupo EQM, Grupo JB, Usina Monte Alegre, e Usina Santo Antônio – AL.

Segundo dia

O segundo dia de evento conta com seis painéis, também a partir das 8h. O primeiro painel aborda a “Gestão de Ativos & Manutenção Industrial - Casos e Inovações”, com a participação da Tebe Sensores, Usina Caeté, e Mônoda Consulting.

Com início às 9h05, o segundo painel tem como tema “Otimização da Cogeração e do Balanço Térmico para a Máxima Produção de Açúcar e Etanol”. Participam a Soteica do Brasil, Usina São José Agroindustrial, Veolia, e Usina Caeté - Matriz.

O terceiro bloco ocorre a partir das 11h10 com o painel “Alta Performance na Produção e Qualidade do Açúcar”. Participam a Usina Caeté, ABTech Procesos Azucar, Soteica do Brasil, Usina Trapiche, Sugar & Azucar Engenharia e Consultoria e Alpina Orion.

O quarto painel é realizado às 13h50, e aborda “Inovações Agrícolas & Irrigação”, com a participação do Grupo EQM, Sumitomo Chemical, Cia Usina São João - PB, e Proojet Agro.

Últimos painéis

Em seguida ocorre, a partir das 15h10, o quinto painel do dia, desta vez sobre “Otimização da Logística e das Operações Agrícolas”, com Cia Alcoolquímica Nacional, Usina São Domingos, e Central Açucareira Santo Antônio.

Para finalizar o evento, o último painel do dia é realizado a partir das 17h, com o tema “Excelência Agroindustrial”. Participam do bloco as empresas Buchi e São José Agroindustrial.

