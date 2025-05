A- A+

TECNOLOGIA Conheça 12 novos recursos do WhatsApp após sua mais recente atualização Ferramentas permitirão melhor experiência ao conversar ou na criação de grupos

Globalmente, a comunicação entre as pessoas se fortalece e ultrapassa fronteiras graças ao WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas que está em operação há mais de 10 anos e surpreende periodicamente seus usuários com o lançamento de novos recursos. Desta vez, e após a última atualização, a Meta apresentou várias novas opções que revelam ajustes significativos refletidos nos chats.





À medida que os meses passam, o WhatsApp continua a surpreender seus mais de 2 bilhões de usuários em muitos países ao redor do mundo com suas atualizações regulares. Elas permitirão que você tenha uma melhor experiência ao conversar. Por isso, aqui estão os detalhes de 12 novos recursos do WhatsApp que já estão disponíveis na plataforma de mensagens instantâneas:

1. Indicador “online” em grupos

“Para ajudar você a saber quando as pessoas estão disponíveis para conversar, agora você pode ver quantos membros estão online em tempo real, logo abaixo do nome do grupo.”

2. Destacar notificações em grupos

Precisa de uma maneira fácil de priorizar notificações para seus bate-papos em grupo? Use a nova configuração de Notificações e selecione a opção "Com estrela" para receber notificações apenas para @menções, respostas e mensagens de contatos salvos, ou selecione a opção "Todos" para receber todas as notificações.

3. Atualizações de eventos

Além de criar eventos em grupos, agora você pode criar um evento em uma conversa individual. Também foi adicionada a possibilidade de confirmar presença como "talvez", participar com um convidado, adicionar uma data e hora de término para eventos mais longos e fixar o evento em um chat.

4. Reações que podem ser tocadas

Às vezes, você só quer complementar o que outra pessoa disse. Agora você pode ver rapidamente as reações de outras pessoas e tocar naquela que deseja enviar.

5. Digitalizar documentos no iPhone

Digitalize e envie documentos diretamente do WhatsApp no iPhone. Basta selecionar "Digitalizar Documento" na parte de anexos e seguir os passos para digitalizar, recortar e salvar o documento.

6. Aplicativo padrão do iPhone

Com a atualização mais recente do iOS, agora você também pode definir o WhatsApp como seu aplicativo de mensagens e chamadas padrão no seu iPhone. Para fazer a alteração, basta acessar Ajustes > Aplicativos Padrão e selecionar WhatsApp.

7. Aperte para aumentar o zoom nas videochamadas

“Usuários de iPhone agora podem dar zoom em uma chamada de vídeo para ver mais de perto o seu próprio vídeo ou o da outra pessoa.”

8. Adicione alguém à chamada a partir de um chat

Adicione alguém a uma chamada individual em andamento diretamente de um tópico de bate-papo tocando no ícone de chamada na parte superior e selecionando "Adicionar à chamada".

9. Desfrute de videochamadas mais fluidas

Foi atualizada a tecnologia para tornar as videochamadas mais confiáveis e de melhor qualidade. O sistema de roteamento otimizado encontra o melhor caminho de conexão, reduzindo quedas de chamadas e vídeos travados. E a detecção de largura de banda aprimorada atualiza rapidamente o vídeo para qualidade HD, proporcionando uma experiência mais agradável.

10. Notas de vídeo para canais

“Assim como acontece com os chats, os gerentes de canal agora podem gravar e compartilhar instantaneamente vídeos curtos (60 segundos ou menos) com os seguidores.”

11. Transcrições de mensagens de voz nos canais

“Agora você pode obter um resumo escrito das atualizações do correio de voz do canal quando estiver em trânsito e não puder ouvi-las.”

12. QR Code

“Como gerente de canal, agora você pode compartilhar um código QR exclusivo que vincula diretamente ao seu canal, facilitando o compartilhamento com outras pessoas e o aumento do seu público.”

Muitas vezes, são necessárias atualizações contínuas, por isso todo usuário deve estar ciente da possibilidade de atualizar o aplicativo para poder compartilhar melhores momentos com amigos ou familiares, apesar da distância.

Veja também