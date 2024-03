A- A+

TECNOLOGIA Conheça 5 habilidades necessárias para se estabelecer no mercado de trabalho em tempos de IA De acordo com a revista Forbes, mais da metade das vagas de emprego serão ocupadas por IA

A Inteligência Artificial segue em crescente no Brasil e no mundo. Segundo a revista Forbes, acredita-se que, até 2025, a IA poderá assumir 52% dos empregos ao redor do planeta. Assim, o medo de ser substituído no trabalho está presente em quase todas as áreas, mas ainda restam muitas atividades e habilidades que somente seres humanos são capazes de executar, sobretudo nas relações entre pessoas.

Geralmente, são os trabalhos que exigem competências interpessoais, conhecidas como ‘soft skills’. Ou seja, qualidades e traços de personalidade relacionados com a comunicação, cooperação e trato. Portanto, existem cnco habilidades indispensáveis para assegurar seu emprego.

Pensamento crítico

Por mais qualificadas que as ferramentas de Inteligência Artificial tenham se tornado, a mente humana parece seguir insuperável. Nossas capacidades cognitivas, de criação, ética e inteligência emocional tem diferencial. Todas elas nos permitem a aptidão de tomar decisões e adotar resoluções de problemas que envolvam pensamento crítico.

Acontece que, ainda que a IA ajude nas atividades diárias, ela não consegue executar o pensamento crítico, logo, não pode acompanhar diferentes circunstâncias e contextos éticos.

Planejamento estratégico

Um bom planejamento estratégico demanda criatividade e ousadia para novos avanços. Por isso, o profissional dessa área precisa saber se adaptar às circunstâncias mais variadas e conseguir aproveitar cada oportunidade. Diferente da IA, que possui dificuldade em responder a mudanças inesperadas.



Delegação de tarefas

O juízo feito pelo ser humano ainda se mostra fundamental na delegação de tarefas. Acontece que essa função exige um profissional que seja capaz de identificar qual pessoa é mais apropriada para cada tarefa, para auxiliar na execução de um trabalho melhor executado. Portanto, conseguir desenvolver essa competência pode ser importante ao mercado.

Comunicação

Se comunicar não é o mesmo que papear ou fofocar. Um bom comunicador sabe transmitir ideias, construir relações saudáveis e ter o poder de convencer o outro em suas iniciativas. Assim, a boa comunicação pode ser o segredo para manter cargos de liderança, além de ajudar na conquista de objetivos comuns à equipe.

Ainda que a IA seja utilizada para diferentes funções interativas, a presença humana ainda é um ponto diferencial no tratamento de temas mais sensíveis, como uma gestão de crise. Logo, boa comunicação entra na lista de habilidades que fazem diferença no mercado de trabalho.

Negociação

É difícil imaginar que humanos deixem de participar das negociações. Portanto, estar apto a aplicar táticas e técnicas de negociação pode tornar um profissional mais valioso para o empregador. A IA não possui a inteligência emocional, imaginação e poder de julgamento, por exemplo.

A negociação também é necessária na gerência de orçamentos, cronogramas, resolução de conflitos e outras atividades. Então, ainda que a IA ganhe cada vez mais espaço e aprender a lidar com ela seja necessário, cultivar essas habilidades pode ajudar funcionários de carne e osso a se estabelecerem em suas profissões.

Veja também

negócios Saiba quem é herdeiro da Nike que recusou cargo de CEO da marca para viver o próprio sonho