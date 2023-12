Conheça a empresa de petróleo que arrematou sozinha 122 blocos em leilão feito pela ANP

A- A+

Quando a desconhecida Elysian começou a arrematar blocos de petróleo em série no leilão feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), na manhã desta quarta-feira (13), a maior parte dos presentes começou a se questionar sobre a origem da companhia e de onde surgiu a mais nova petroleira do país.

A única referência era apenas o próprio presidente da companhia, o mineiro Ernani Machado, que ia pessoalmente depositar o envelope para arrematar os blocos. E foram 122 áreas em terra adquiridas nas bacias de Potigar, Espírito Santo e Sergipe-Alagoas.

Juntos, os blocos somaram um bônus R$ 12 milhões e devem receber investimentos de cerca de R$ 400 milhões, segundo o próprio Ernani. Ele afirmou que a empresa tem capital próprio, mas não tem funcionários. A folha de pagamento inclui apenas sete consultores contratados para avaliar as áreas arrematadas no leilão.

- Vamos contratar 40 pessoas. Criei a empresa justamente para participar do leilão. É a minha primeira vez no petróleo. Tenho uma empresa de tecnologia chamada JMM Tech, que desenvolve sistemas para ajudar pessoas com deficiência, na área de segurança e em petróleo e gás. E vi que tinha uma oportunidade. Temos que agarrará-la, pois já estamos fazendo tecnologia para o setor - diz Machado.

Ele mesmo admite que ainda não sabe se vai buscar parceiros para a exploração das áreas. Por enquanto, segue sozinho. Sua meta é começar as análises das áreas arrematadas já em 2024, após a assinatura do contrato.

- A empresa foi feita em agosto com o objetivo de participar do leilão. Só não entramos em áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental.

Sua estratégia realizar a exploração mitigando os impactos ambientais por meio de ações ambientais, como o plantio de árvores.

- Vamos usar câmera espectral para analisar a emissão de CO2. As técnicas de produção de petróleo são as mesmas de décadas atrás.

A ANP disse que a empresa cumpriu os critérios do edital para participar do leilão.

