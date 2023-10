A- A+

FMotors Conheça a Motocompacto, scooter elétrica dobrável da Honda que vira mala de mão Com autonomia de 19 km, moto pesa menos de 20 kg e cabe no porta-malas do carro

Batizada de Motocompacto, a nova scooter elétrica da Honda foi apresentada nos Estados Unidos. A moto é super compacta mesmo: é dobrável, pesa 18,7 kg e 74 cm de comprimento (53,5 cm de largura e somente 9,4 cm de largura quando dobrada), podendo ser transportada na mala de um carro ou até como uma mala de viagem.

Scooter mede 74 cm de comprimento e 53,5 cm de largura e somente 9,4 cm de largura quando dobrada. Divulgação/Honda

O motor elétrico é de 490W, e a bateria é de 6,8 Ah. Projetada para curtos deslocamentos urbanos, a scooter chega a apenas 24 km/h e tem autonomia para 19 quilômetros. A nova aposta da Honda pode ser totalmente carregada em 3,5 horas numa tomada comum de 110 v.

Com design extremamente compacto e facilidade de transporte como principais características, em termos de equipamentos a scooter elétrica não deixa a desejar. Ela vem com farol, lanterna traseira e luzes de sinalização em LED, painel digital com velocímetro e medidor de carga. A presença da conectividade Bluetooth, inclusive, é outro recurso interessante, que permite parear o veículo ao celular do proprietário para acessar outras configurações.

Motocompacto. Divulgação/Honda

A inspiração veio da Motocompo, modelo produzido de 1981 a 1983, que tinha motor de 49 cc dois tempos, produzindo 2,5 cv de potência e pesava mais que o dobro da atual: 45 quilos.

Honda Motocompo. Reprodução/Wikipédia

A scooter dobrável está disponível site da Motocompacto e chegará às lojas dos Estados Unidos em novembro, com preço sugerido de US$ 995, ou cerca de R$ 4.850. Ainda não há previsão para a chegada do modelo ao mercado brasileiro.

Veja também

