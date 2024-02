Conheça a torre de R$ 1.7 bilhão em Londres que será transformada em hotel

A- A+

A BT Tower, torre simbólica da cidade de Londres, na Inglaterra, será transformada em um hotel. A empresa britânica BT Group vendeu o edifício para a MCR Hotels por £ 275 milhões, o equivalente a R$ 1.7 bilhão.

A torre de 177 metros, que atinge 189 metros de comprimento quando acoplada seu equipamento aéreo, faz parte do horizonte de Londres desde 1964, quando sua construção foi concluída. Em 1965, a Post Office Tower, como era chamado, foi inaugurado pelo primeiro-ministro Harold Wilson, então, ultrapassando a Torre Milbank como o edifício mais alto de Londres.

No entanto, foi ultrapassado na cidade em 1980 pela Torre NatWest. Atualmente, a Shard London Bridge, a 1.016 pés, detém o título.

A torre foi projetada para acomodar antenas de micro-ondas que transportavam o tráfego de telecomunicações entre Londres e o resto do país. O público também pôde visitar o primeiro restaurante giratório da Grã-Bretanha no último andar até 1971. O BT Group utiliza o andar como um local para eventos empresariais e eventos filantrópicos desde 1984.





O acordo com o novo proprietário — que detém cerca de 150 hotéis nos Estados Unidos — preservaria o edifício. A saída do antigo grupo se deu devido a evolução das redes fixas e móveis que significou que já não depende da torre para transportar sinais de micro-ondas de Londres para o resto do Reino Unido.

O BT Group afirmou em comunicado que sua divisão de mídia e transmissão começou a migrar seus serviços para uma plataforma em nuvem, para garantir uma “mudança mais direta para instalações mais modernas e eficientes”.

A MCR pagará pelo local durante os anos proporcionais ao encerramento das operações e saída da antiga dona do local. A nova proprietária, que é também possui o hotel High Line de Nova Iorque e o TWA no aeroporto JFK, disse que o período de transição lhe daria tempo para desenvolver o seu plano de design e abordar as comunidades locais antes de apresentar uma proposta final.

A conversão para hotel será realizada pelo estúdio de arquitetura Thomas Heatherwick. O escritório esteve envolvido, também, nos novos ônibus Routemaster para Boris Johnson quando ele era prefeito de Londres, o caldeirão olímpico para os Jogos de 2012 e o plano abandonado para um Garden Bridge sobre o Tâmisa.

