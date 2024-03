A- A+

VEÍCULOS Conheça as joias da coroa inglesa avaliadas em R$ 6,8 milhões que chegam ao Brasil em 2024 Os veículos podem ser encomendados através da UK Motors, representante oficial e exclusiva da Aston Martin e da McLaren no país

Ao pensar na marca McLaren, é comum que o brasileiro pense no sucesso de Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna nas pistas da Fórmula 1. Entretanto, a montadora britânica é forte no mercado de supercarros e em 2024 está trazendo dois lançamentos para o Brasil. Juntos o McLaren 750S e o novo Artura estão avaliados em R$ 6,8 milhões.

Em janeiro de 2024, a marca inglesa realizou um evento em São Paulo, com cerca de 90 clientes e convidados, para anunciar a chegada da McLaren 750S. O modelo chega ao mercado com a missão de substituir o 720S. A empresa afirma que esse é o supercarro mais leve e potente de todos os tempos da marca.

O 750S chega ao Brasil com 30cv de potência e 30 Nm de torque a mais do que o seu antecessor. Além disso, apresenta 30 kg a menos. Assim, com motor V8 biturbo de 4 litros e 750cv de potência é capaz de chegar de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. De 0 a 200 km/h em 7,2 segundos e de 0 a 300 km/h em 19,8 segundos.

Mas não é apenas o motor que faz o supercarro atingir esses números. Sua aerodinâmica refinada auxilia na potência. Há um novo para-choque no modelo e splitter frontal, os faróis ficaram mais estreitos e as entradas de ar laterais foram redesenhadas. É somado ao conjunto, um aerofólio com 20% mais área de superfície. Assim, a McLaren entende ter atingido um melhor equilíbrio e maior aderência.





McLaren Artura Spider chega ao Brasil

Já no segundo semestre de 2024, chega ao Brasil o novo Artura Spider, o primeiro conversível híbrido de alto desempenho da McLaren. O modelo foi projetado e desenvolvido para apresentar um novo envolvimento do motorista com o desempenho, agilidade e refinamento.

O conversível híbrido desembarca no Brasil com um motor V6 3.0 turbo que trabalha em conjunto com um elétrico. Juntos, eles produzem 700 cv de potência. Com isso, o Artura Spider é capaz de chegar de 0 a 100 km/h em 3 segundos, de 0 a 200 km/h em 8,4 segundos e de 0 a 300 km/h em 21,6 segundos. Sua velocidade máxima é de 330 km/h.

Seu motor elétrico funciona com uma bateria de 88 kg composta por cinco módulos de íons de lítio, que gera energia utilizável de 7,4 kWh. Dessa forma, a autonomia para andar somente no modo elétrico é de 33 km. O motor acrescenta apenas 130 kg ao peso total do veículo.

É comum que os amantes de supercarros também sejam apaixonados pelos sons do motor. Portanto, a McLaren desenvolveu um sistema de escape valvulado que possui um ressonador sintonizado e uma forma cônica nas saídas. Isso faz com que o som seja mais “limpo”. Mesmo assim, um sistema esportivo opcional está disponível, fornecendo um som mais impositivo e claro.

O Artura Spider possui quatro modos de pilotagem:

Comfort - É o modelo padrão do supercarro. Proporciona maior conforto para condução em maiores distâncias;

Sport - Para quem deseja realizar uma condução que exige mais desempenho do veículo;

Track - Oferece mais configurações de suporte ao condutor;

Modo E - Desenvolvido para entregar uma maior autonomia com menos emissões

A “cereja do bolo” é a capota que leva apenas 11 segundos para abrir/fechar. O condutor pode mexer nela em velocidades de até 50 km/h. O preço oficial ainda não foi divulgado, mas o mercado acredita que o preço inicial será na casa dos R$ 2,8 milhões. No Brasil, suas vendas são feitas através da UK Motors, representante oficial e exclusiva da Aston Martin e da McLaren no país.

